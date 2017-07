– Norsk arbeidsliv er nesten rigget til å være en startup. Vi må bare tenke mer som en. Og handle som en

– Hva er du mest fornøyd med å ha fått til det siste året?

– At vi har opprettholdt veksten i Altibox 15 år på rad, står høyt på listen, og det er ekstra hyggelig at årets jubileum sammenfaller med signering av kunde nummer 500.000. Virksomheten leverte en halv milliard i resultat før skatt i fjor. Det jeg imidlertid er aller mest fornøyd med er at kundene våre nok en gang gir oss fornyet tillit. For syvende år på rad kom Altibox ut på topp både innen bredbånd og TV i den uavhengige kundetilfredshetsmålingen utført av EPSI.

– Hvilke strategiske utfordringer kommer du til å gruble på i sommer?

– Jeg prøver nok å leke mer og gruble mindre når jeg har ferie. Men erfaringsvis gir ferien rom for å «gå opp i helikopteret» og dvele litt mer med om vi gjør de rette tingene – om vi tenker nytt nok. Balansen mellom å forbedre «going business» versus å investere tid, penger og gode folk på innovasjon.