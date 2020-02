Norgeshus-bedriften omsatte for 83 millioner og delte ut kjempeutbytter. Forrige uke gikk de konkurs

Oppdragene lot ikke vente på seg etter at Arnfinn Stråmyr og Roy Stranden i 2014 etablerte Enklere Hus AS på Raufoss. De to første årene leverte de 48 boliger, og fra 2016 til 2017 steg omsetningen fra 7 til 79 millioner kroner. Folk ble ansatt, selskapet ble utnevnt til gasellebedrift og innlemmet i Norgeshus-kjeden under navnet Norgeshus EH Bolig. Året etter var omsetningen oppe i 83 millioner, og Stråmyr og Stranden bevilget seg seks millioner i utbytte.