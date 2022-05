Norges største oppussingsprosjekt: Kuttet utslipp med 50 prosent

For første gang på norsk sokkel er en produksjonsplattform blitt slept inn til land for å gjennomgå «total make over» og deretter starte et nytt produksjonsliv.

Knapt noen del av den flytende stålplattformen er urørt etter den omfattende renoveringen, som startet ved Aker Solutions verft på Stord i mars 2017.

I første fase ble skroget oppgradert og forsterket.

– Fagverket under dekk hadde blitt utsatt for påkjenning og utmatting, sier Carl van der Hagen, som er Aker Solutions’ prosjektdirektør. Njord-plattformen var bygget på fire søyler som sto to og to på samme pongtong. Nå hviler hele konstruksjonen på en ring-pongtong, og oppdriften er blitt økt med en fjerdedel.

Samtidig er kapasiteten for nyttelast på dekket økt med 31 prosent. Dette er gjort blant annet med tanke på installasjon av nytt utstyr, som kan produsere fra framtidige satellitt-felt. I første omgang gjelder dette feltene Fenja og Bauge, som begge skal knyttes til den ombygde Njord.

– Da Njord-feltet ble stengt ned i 2016, viste produksjonen tydelig nedgang fra feltets platå-nivå. Nå kommer produksjonen opp igjen på platå og vil være der i flere år framover, sier Geir Mæland. Han er Equinors prosjektleder for oppgradering av Njord A og har gjennom de siste åtte årene stått sentralt i utviklingen av Njords framtid gjennom prosjektet Njord Future.

– Njord ligger i et svært spennende og løfterikt havområde på Haltenbanken, sier Mæland og peker på at nye felt er blitt oppdaget i nærheten av plattformen. Alt i 2013 ble Hyme knyttet til Njord A. I 2016 ble det avgjort at både produksjonsplattformen Njord A og lagerskipet Njord B skulle taues inn til land.

– Det har vist seg å være en klok strategi, som vil sikre god ressursforvaltning og videre utvikling i dette havområdet, sier Mæland.

Elektriske livbåter

Njord-feltet Flytende stålplattform, integrert dekk med bore- prosessanlegg og boligkvarter. Ligger i Norskehavet, 130 kilometer nordvest for Kristiansund. Produksjon 1997-2016: 167 millioner fat olje og 11 milliarder Sm3 (standard kubikkmeter) gass. Resterende olje og gass: 175 millioner fat olje-ekvivalenter i Njord og Hyme. Fenja og Bauge er nye felt som knyttes til, med over 100 millioner olje-ekvivalenter. Partnerskap: Wintershall Dea (50 %), Equinor, operatør (27,5 %) og Neptune Energy (22,5 %).

– Mye av det nye utstyret som er installert om bord, er «state of the art», forteller Mæland, som legger til at nytt utstyr og oppgraderinger måtte til blant annet for å imøtekomme krav til arbeidsmiljø og sikkerhet.

– Vi har også gjennomført digitalisering av kontroll- og styringssystemer for å gjøre produksjonen mest mulig effektiv og sikker.

Han peker dessuten på at øvre del av skaftene på plattformen er innredet til utstyrsrom, og en ny modul er installert på dekk for å kunne produsere fra det nye Fenja-feltet.

Carl van der Hagen gir flere eksempler på nytt utstyr, som for eksempel nytt helikopterdekk og fire tradisjonelle fritt fall livbåter som er byttet ut med tre nye stuplivbåtar. De nye livbåtene er dessuten utstyrt med el-motor.

Med nytt helidekk og nye stuplivbåter i forgrunnen er Njord A ute for å gjennomføre sjøprøver før slepet i retning Haltenbanken. Foto: Jan Arne Wold og Elisabeth Sahl

Et helt nytt rigg-management-system er installert, og boreutstyret er oppgradert. En større ombygging er gjort på boredekket, blant annet med tre nye shale-shakere. Dessuten er shakerrommet, hvor borekaks blir skilt fra gjørme (mud), bygget om. En ny kran for rørhåndtering (pipehandling) er kommet på plass sammen med ny catwalkmaskin.

Driller-cabinen er byttet ut, men boreprosessen er ikke mer automatisert enn tidligere.

Øvre del av boretårn og flammetårn ble tatt ned. Nytt flammetårn, som er 60-70 meter høyt, er montert.

Plattformen har videre fått ny brannvannsgenerator, nytt vannsprayanlegg og nytt ferskvannssystem. Ute i havet skal ferskvann produseres fra sjøvann. Lugarer, oppholdsrom og kantine er pusset opp, og kjøkkenet har fått nytt innhold.

Korona-utfordring

Alle vanntette dører er blitt erstattet med nye, og begge plattformkranene er byttet ut. Van der Hagen forteller at de nye kranene ble benyttet under ombyggingen.

– Plattformen lå i dokk en kort periode. Da kunne vi benytte den store gantry-kranen ved verftet. Men senere har plattformens egne kraner blitt brukt, sier han.

Under verkstedoppholdet er Njord A klargjort for inntrekking av kabler og rør fra Fenja og Bauge. Ny modul med prosessutstyr ble installert for å kunne ta imot gass fra Fenja-feltet.

– For å kunne drifte verdens lengste varmekabel under vann til Fenja-feltet, måtte det installeres egen trafo-modul for å kunne levere nok strøm til kabelen, sier Aker Solutions’ prosjektdirektør.

– Skal den oppgraderte Njord-plattformen drives med strøm fra land?

– Det er satt av plass til omformerutstyr og montert rør for inntrekking av strømkabler dersom det blir aktuelt å elektrifisere senere, sier prosjektdirektør Geir Mæland i Equinor.

Overraskelser og utforutsette hendelser har prosjektet hatt rikelig av, og det er blitt nærmere to år forsinket.

: Equinors prosjektleder Geir Mæland kan se Njord A vel avsted, et prosjekt han har jobbet med gjennom åtte år. Foto: Equinor

– Det blir som å bygge om et gammelt hus, det dukker opp overraskelser, sier van der Hagen. Dessuten ble korona en stor utfordring.

– Vi har bra med egne ansatte i mange fag og disipliner, men vi har knapt noen egne folk i fag som overflate og stillas. I perioder med strenge innreiserestriksjoner og smitteverntiltak manglet vi mange hundre operatører i sentrale disipliner. Dermed ble det også svært utfordrende å holde våre egne ansatte i arbeid, forklarer han.

I samråd med oppdragsgiver ble det blant annet gjennomført planlagt vedlikeholdsarbeid som skulle blitt utført offshore på et senere tidspunkt.

Kostnadene i Njord Future este også ut. Ifølge statsbudsjettet skulle prosjektet egentlig ha en samlet prislapp på 16,4 milliarder, mens anslaget nå er økt til 29,5 milliarder (alt i 2021-kroner). Denne summen omfatter også ombyggingen av lagertankskipet Njord B, som ble gjennomført ved Aibels verft i Haugesund.

Kutter klimagassutslipp

Ifølge van der Hagen ville det blitt enda mer kostbart å bygge en ny plattform:

– Kostnader og priser på nytt utstyr og nytt stål har steget enormt i det siste. Dessuten ville utvikling av et helt nytt konsept tatt lengre tid, og infrastrukturen i havet er tilpasset denne Njord-plattformen.

Han mener det bør bli flere ombygginger av installasjoner på norsk sokkel.

– Men utgangspunktet må være bra. Myndighetene bør stimulere til gjenbruk og ombygging.

– Hva sier Equinors prosjektleder, var det fornuftig med renovering når vi nå kjenner prislappen?

– Oppgradering var rett valg for Njord og dessuten er dette miljø- og klimamessig fornuftig. Aker Solutions har utarbeidet en rapport som viser betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser sammenlignet med nybygg, svarer Mæland.

Bortett fra grunnstrukturen i plattformen er det meste nytt. Illustrasjonen viser noen av de største enhetene som er nye på Njord A. Illustrasjon: Equinor

Ifølge van der Hagen viser rapporten reduksjon i klimagassutslipp på mellom 50 og 70 prosent i byggeperioden.

– Vi sparer betydelig når det ikke bygges nytt fra bunnen av. Plattformen har en stålvekt på mer enn 20.000 tonn. Bare transport av stål og plater til et nybygg ville gitt store klimagassutslipp. I tillegg kommer bygging og transport av alt nytt utstyr, sier han.

Oppgraderingen av Njord A har ifølge Equinor gitt 6000 årsverk i Norge. Selskapet regner videre med at nærmere 400 ulike leverandørbedrifter har vært involvert. Over 2000 personer hos Aker Solutions har vært engasjert i prosjektet i den mest hektiske perioden.

– For oss har dette vært et stort prosjekt over lang tid i en periode da vi hadde få andre større oppgaver ved verftet, sier van der Hagen.

Han har vært med i prosjektledelsen helt fra starten i 2016, og han var enda til med i Aker Kværner og utviklet konseptet for Njord A før daværende operatørselskap Hydro tildelte byggekontrakten i 1995. Det var Aker som utviklet konseptet P45, som ble mønsteret for Njord A.

Ifølge van der Hagen var Njord første prosjekt som ble bygget etter Norsok-standard og den første EPC-kontrakten offshore (engineering, procurement and construction).

Rekord i byggetid

– Vi satte ny verdensrekord i byggetid. Best inntil da var Brage. Men sammenlignet med Brage greide vi å korte ned byggetiden med ti måneder. Njord-kontrakten ble signert 1. april 1995, og plattformen sto ferdig i august 1997, sier van der Hagen.

Mange av dagens ansatte hos Aker Solutions på Stord var med under byggingen av Njord-plattformen på 1990-tallet.

– Vi kjente til hovedtrekkene i strukturen, og vi hadde tilgang til en del gammel dokumentasjon, sier han. – Men det var gjort mye modifikasjon og oppgradering på strukturen i havet.

Det fantes ingen 3D-modeller fra 1990-tallet som kunne hentes fram. Noe digitalt fantes, men det aller meste av tegninger var på papir. Det gjaldt for eksempel alle tegninger av røropplegg og kabler.

I sitt nye liv skal Njord-plattformen også produsere fra feltene Bauge og Fenja, mens Hyme ble knyttet til Njord i 2011. Illustrasjon: Equinor

Etter at Njord-plattformen ble slept til land, ble den dokksatt på Stord. I tidsrommet fra august til desember i 2016 ble hele skroget spylt rent og grundig inspisert.

– Vi måtte være sikre på at det var bryet verdt å starte med renovering og ombygging, sier van der Hagen.

Han legger til at helt fram til mars 2017 var det uvisst om konklusjonen ville bli ombygging eller skroting.

– Anodene på skroget var oppbrukt, men det var som planlagt etter 19 år i havet. Det avgjørende var om hovedstruktur og pongtonger ellers var i god nok tilstand. Det var de, sier Equinors prosjektdirektør Geir Mæland.

– Folk som har jobbet om bord tidligere, kjenner seg nå knapt igjen. Det er blitt en topp moderne plattform. Nå gjenstår ferdigstilling, noe testing og oppkobling av blant annet stigerør, som har ligget på havbunnen, sier Mæland.

Produksjonsstart er planlagt i løpet av fjerde kvartal.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 4/2022