Norges nye ambassade i India kostet nesten 200 millioner kroner

Ambassaden i New Delhi måtte utvides for å romme Norges økende interesse for India. Mandag åpnet statsminister Erna Solberg (H) bygget.

Ambassaden har fått ny visumavdeling og 15 nye leiligheter til diplomatene. Også ambassadørens residens er rehabilitert og utvidet.

Se resultatet i bildekarusellen øverst i artikkelen.

Lavt energiforbruk

Ambassaden i New Dehli Oppdragsgiver: Utanriksdepartementet

Contract Manager: P. Narayan Associates

Arkitekt: Terje Grønmo Arkitekter AS/Plural Design

Brutto bygningsareal: ca. 9000 kvm

Byggeperiode: 2013 til 2018

Kostnadsramme: 190,2 mill. kr

Det er Statsbygg som har stått for byggearbeidet, og direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen overrakte den symbolske nøkkelen til statsministeren, som ga den videre til ambassadøren.

Prosjektet har hatt en grønn profil med valg av flest mulig miljøvennlige løsninger. Blant annet er det er lagt til rette for redusert forbruk av vann og lavt energiforbruk, opplyser Statsbygg på sine nettsider om prosjektet.

Lokale byggematerialer

Det har også blitt lagt vekt på å bruke lokalt tilgjengelige materialer og løsninger som samsvarer med lokal byggeskikk. Bygget er utformet på en måte som skal minske behovet for kjøling og oppvarming.

Utbyggingen er en følge av den økte aktiviteten og samarbeidet mellom Norge og India.

Ambassadør Nils Ragnar Kamsvåg og hans stab har alt flyttet inn i nye kontorer og boliger. Men under statsministerens India-besøk ble nybygget feiret med nøkkeloverrekkelse og festivitas i hagen, med både norske og indiske gjester.