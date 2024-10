Norge vil gi direkte støtte til Ukrainas forsvarsindustri

Hittil har Norges støtte til krigen i Ukraina i stor grad vært å gi bort våpen produsert i Norge eller overskudd fra egne våpenlagre.

Under møtet blant de nordiske statsministrene på Island mandag ble det enighet om å øke den direkte støtten slik at Ukraina selv kan lage de våpnene de vet virker best i kampen mot russiske styrker.

– La oss svekke Putin sammen, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj da han for fjerde gang møtte Nordens statsministre på et felles møte på Thingvellir utenfor hovedstaden Reykjavik.

Dansk modell

– Fram til nå har vi gitt støtte til Ukraina fra våre lagre, men vi vet at Ukraina har en avansert egenproduksjon, stor motivasjon og kunnskap om hva de trenger. Det vil vi nå støtte økonomisk, sier Støre til NTB.

Regjeringen har derfor bestemt at Norge skal ta del i et dansk initiativ som går ut på å gi støtte direkte til ukrainske våpenprodusenter. Støtten vil innebære store muligheter for å videreutvikle Ukrainas egen forsvarsindustri.

Statsministeren forklarer at det danske modellen er myndighetskontrollert og sier det er viktig at ikke hvert land i Norden skal behøve å etablere sine egne ordninger.

– Jeg vil berømme det danske initiativet. Dette er et tiltak som forventes å ha stor effekt og som Norge støtter. Det er avgjørende at vi nå sørger for å øke Ukrainas produksjonskapasitet, sier Støre.

Bekymring over Russlands skyggeflåte

Under sin tale til de fem statslederne fra Norden la ikke Zelenskyj skjul på hva slags hjelp og behov Ukraina har i kampen mot Russland. Landet ber om raketter og som alltid artilleriammunisjon, men også hjelp til å stanse Vladimir Putins investeringer.

Han ba om Nordens og EUs hjelp til å stanse den russiske «skyggeflåten» som omgår sanksjonene Russland er ilagt og som gir Putin store inntekter.

Støre sier at også Norge og ikke minst det norske shippingbransjen er bekymret over skipene som for en stor del trafikkerer langs norskekysten. Lastet med olje og gass og ofte uten kjennetegn eller satellittregistrering utgjør skipene en sikkerhetstrussel.

– Det er også bekymringsfullt fordi trafikken omgår sanksjonene Russland er ilagt, og som i verdi gir inntekter som langt overstiger det Ukraina får i støtte til å forsvare seg mot Russland, sier Støre.

Enighet om støtte

Under møtet mandag kveld bekreftet alle de nordiske landene at landene vil fortsette å gi Ukraina langsiktig støtte, enkeltvis og som et nordisk fellesskap.

– Den norske regjeringen har foreslått å utvide rammen for Nansen-programmet fra 75 til minst 135 milliarder kroner, samt forlenge programmet til 2030, sier Støre.

En framtidig fredsavtale var også blant tingene som ble diskutert. Støre trakk fram konflikten i Midtøsten og understreket viktigheten av at en avtale for Ukraina ikke må inngås på gale premisser.

– Dette handler om den geopolitiske stabiliteten i hele Europa. Derfor må vi gjøre det vi kan for å komme til en fredsavtale på vilkår som er tråd med de grunnleggende prinsippene etablert av FN, sa Støre.

