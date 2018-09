Norge trenger flere som satser, derfor må vi kvitte oss med skrekken mot opsjonsordninger

Norge trenger vekst i privat næringsliv. Vi trenger nye bedrifter som skaper nye arbeidsplasser for fremtiden. Og vi trenger fremfor alt at de bidrar til å øke våre eksportinntekter. Dette høres kanskje ut som et kjedelig credo fra NHO. Det får så være.

For det er uten tvil en av våre største utfordringer fremover – å skape flere lønnsomme arbeidsplasser som kan bidra til at vårt relativt befolkningsfattige land kan opprettholde velferdssamfunnet vi har blitt så (godt) vant til.

Heldigvis er det mulig å bli optimist for fremtiden. Det skjer mye spennende rundt omkring på knatter og knøs – og i bygd og by. For tiden synes det regelrett som om vi er inne i en skaper-boom her til lands. Forretningsideer og startupaktiviteter florerer – og det pitches som aldri før.

I motsetning til situasjonen for noen tiår siden, er det ikke lenger fokus på den gale og festlige oppfinneren som monterte gressklippermotor med propell i en bæremeis på ryggen. I dagens Norge er det snakk om startupselskaper med avanserte produkter og internasjonalt potensial.

I løpet av få år har da også norske startupselskaper bevist at vi er å regne med. Selskaper som for eksempel Prox Dynamics, Acando og Fast Search & Transfer, har alle blitt solgt ut av landet med god fortjeneste. Etablererne ble rike – og mange av dem ruller i hvert fall deler av gevinsten tilbake i nye satsinger. Disse selskapene, som ble solgt ut av landet, ansetter sågar videre i sine norske virksomheter. Det nytter altså å skape nytt. Også om selskaper senere selges til utenlandsk eierskap.

Ferske satsinger som Otovo, Airthings og Zegeba – som kun er et lite utvalg av mange superspennende startups – viser i tillegg at det er et betydelig og spennende tilsig av nye bedrifter og satsinger på vei opp.

Trenger flere som gir slipp

Til tross for all denne (noen mener sikkert at vi er lett panegyriske) positivismen, trenger vi mer. Mye mer. Faktum er at vi trenger nye bedrifter i hopetall - om vi skal opprettholde finansieringen av vårt enestående velferdssamfunn. Da trenger vi både bedrifter som kommer fra kjøkkenbenken og studentmiljøene – og de som kommer som utskudd fra allerede etablerte virksomheter.

For å få dette til, må noen ting endres. Vi kommer til å trenge et arbeidsliv som motiverer flere arbeidstakere med erfaring til startupbedrifter. Til satsinger der de føler de kan bidra med å skape noe nytt. Det betyr flere som må ta risiko for egen arbeidsplass. Vi trenger flere som våger å gi slipp på den trygge jobben i det trygge selskapet (som om det lenger eksisterer) for å bidra til å skape vekst i vårt private næringsliv.

De nystartede bedriftene har det ofte tøft. Det betyr at de sjelden er lønnsledende eller ligger i tet på andre betingelser. Det er her opsjoner kommer inn. De nye selskapene må kunne tilby incentiver for å tiltrekke seg de beste arbeidstakerne. Å få opsjoner når du starter i selskapet, betyr at du ikke trenger å betale "full pris" for en eierandel up front, men at du likevel får uttelling dersom satsingen lykkes.

Selv om det nylig ble gjort justeringer for å bedre forholdene, er det fortsatt slik at det norske skatteregimet setter en effektiv stopper for en attraktiv incentivordning.

Vokse raskere

Konsernsjefen for bedriftsmarkedet i DNB, Benedicte Schilbred Fasmer, sier det rett ut. – Jeg mener det må legges til rette for at det blir attraktiv å skape verdier. Da kan ikke verdiene beskattes før de blir tatt ut. Det fortjener gründerne! Skal du tørre å hoppe av en trygg jobb, må du få en gulrot i andre enden. Men du må slippe å betale skatt før du har fått smake på gulroten. Jeg tror dessuten at en endring vil bidra til å skape enda større verdier for felleskapet.

Ledelsen i nystartede Zegeba er enda tydligere. De kjenner det bokstavelig talt på portemoneen. Sjefen for pengene i selskapet (CFO) Merete Alnes Mostue, sier det slik:

– Om vi kunne tilbudt gode opsjonsordninger, ville vi kunnet vokst mye raskere og trolig rimeligere.

En annen – sikkert utilsiktet – effekt av dagens regime for opsjoner (og ikke minst formueskatt), er at de beskytter de som allerede er på toppen. Og svekker mulighetene for de nye som vil opp og frem. Det er akkurat slik vi ikke trenger å ha det - om vi skal klare å skape alle de nye arbeidsplassene som trengs.

Skrekken og allergien mot motiverende opsjonsordninger må rett og slett dempes. At flere lykkes med å bygge nye bedrifter vil skape mer å dele – for alle.