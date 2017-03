Norge trenger 400 mill. liter biodrivstoff i 2030. For ett år siden var anslaget fire ganger så høyt. Så eksploderte elbilsalget

Ved månedsskiftet var det 105.000 registrerte elbiler i Norge.

For bare tre år siden trodde myndighetene vi måtte vente til 2030 før det var så mange elbiler på veiene, skriver Aftenposten og Schibsteds regionaviser.

I fjor mente transportetatene at behovet for biodrivstoff ville være 1,7 milliarder liter i 2030, mens klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier nye beregninger nå viser et behov på 400 millioner liter.

Det skyldes i stor grad elbilsalget.

Mindre behov om 13 år enn om tre år

400 millioner liter biodrivstoff er betydelig mindre enn det målet politikerne i budsjettforliket i fjor vedtok for 2020.

Det foreligger store investeringsplaner for produksjon av biodrivstoff i Norge, men elbilenes inntog gjør altså at behovet ser ut til å være mindre om tretten år enn om tre år.

– Jeg tror det er realistisk at vi ikke selger fossilbiler etter 2025. Allerede i januar og februar ser vi at nesten halvparten av nybilsalget er el og hybrid. Det tyder på at vi kommer til å se en utvikling vi kanskje ikke er forberedt på, sier Helgesen.

Han synes de nye beregningene fra Miljødirektoratet er «veldig interessante», men sier det også er en risiko for at de kan bremse opptrappingsplanen for biodrivstoff.