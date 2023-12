Storbritannia og Norge skal sammen med flere andre land hjelpe Ukraina med å styrke sikkerheten langs kysten og til havs. Det er Norge og Storbritannia som skal lede den maritime koalisjonen, opplyser regjeringen i en pressemelding natt til mandag.

Selve presentasjonen av samarbeidet holdes av forsvarsministrene fra Norge og Storbritannia i London mandag formiddag.

I meldingen heter det at Norge blant annet kan bidra med maritim kompetanse, nye teknologiske løsninger og nytenkning.

– Mye arbeid i mange år

– Vi må hjelpe Ukraina i arbeidet med å åpne handelsruter og fri ferdsel i Svartehavet. Vi har mål om å styrke Ukrainas sjøforsvar og forbedre Ukrainas evne til å operere langs egen kyst, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Gram sier Norge allerede har gjennomført opplæring av ukrainske soldater i småbåtoperasjoner og vil kunne bygge videre på denne støtten når de konkrete planene for videre utvikling er ferdige.

– Målet er å videreutvikle arbeidet som allierte og partnere gjør for å støtte Ukraina, både på kort og lang sikt. Nå vil Storbritannia, Norge og andre land hjelpe Ukraina med å bygge en varig maritim kapasitet, sier Gram, som forteller at støtten vil kreve mye arbeid i mange år framover.

Samarbeidet skal vare til 2035

Prislappen på bidraget er ikke kjent, men samarbeidet skal vare helt fram til 2035, melder NRK.

– Vi har et langsiktig perspektiv for mange år fremover. Det er akutte behov her og nå, men vi må kunne tenke langt fremover på hvordan de skal kunne kan forsvare seg selv og utvikle forsvaret sitt i tråd med vestlige standarder, sier Gram til kanalen.

Den britiske marinen gir to minejaktfartøy i Sandown-klassen, i tillegg til å bidra med annet utstyr, opplæring og infrastruktur, ifølge en pressemelding fra den britiske regjeringen.

Vil kommer med ytterligere detaljer

Under presentasjonen vil Storbritannias forsvarsminister Grant Shapps komme med ytterligere detaljer om landet militærstøtte til Ukraina.

– Disse minejaktfartøyene vil gi Ukraina kapasitet til å redde liv til sjøs og åpne opp livsviktige eksportruter, som har vært svært begrenset siden Vladimir Putin satte inn sin ulovlige fullskalainvasjon, sier Shapps.

Fra før har Norge gitt løfter om å donere F-16-fly til Ukraina, og stridsvogner at typen Leopard er allerede på plass. I tillegg har Norge også gitt en mengde annet militært utstyr.