Norge sender våpen de har donert til Ukraina torsdag morgen

Mandag kveld ble det klart at Norge skal donere våpen til Ukraina.

Det er snakk om inntil to tusen panservernvåpen av typen M72, som produseres av Nammo på Raufoss.

Våpnene skal etter planen flys ut fra Gardermoen militære flyplass i løpet av torsdag morgen/formiddag, ifølge Forsvaret som ikke ønsker å oppgi flytype og destinasjon.

De har invitert presse til å overvære pakking, istandgjøring og uttransport av panservernrakettene. Forsvaret har allerede sendt annet utstyr.

Mandag ettermiddag ble utstyr som skuddsikre vester, hjelmer og vernemasker fløyet til Polen med et norsk C-130J Hercules transportfly. Herfra blir materiellet videredistribuert til ukrainske myndigheter.

Ekstraordinær situasjon

M72 LAW («lightweight antitank weapon») ble tatt fram som et nærpanservern med rekkevidde på kun et par hundre meter. Det er et éngangsvåpen i kaliber 66 mm uten styringssystem og er produsert på Raufoss siden 1966.

Siden den gang er våpensystemet oppgradert flere omganger med blant annet nye siktemidler og ny ammunisjon.

– Dette er et bidrag for å støtte Ukraina i deres forsvar mot den militære invasjonen. Det er våpen som er enkle å ta i bruk og benyttes til å forsvare seg mot angripende pansrede kjøretøy. Forsvaret arbeider nå med å klargjøre og sende materiellet så raskt som mulig, sa forsvarsminister Odd Roger Enoksen i ei pressemelding mandag.

Statsminister Jonas Gahr Støre påpekte i samme melding at Norge har en restriktiv praksis for eksport av forsvarsmateriell, men at Ukraina nå er i en ekstraordinær situasjon.