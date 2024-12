– Norge har sagt ja på oppfordring fra Nato. Vi kommer til å stille med et hundretalls soldater, med Nasams luftvern og F-35 kampfly som en del av det allierte samarbeidet for å beskytte dette området, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til pressen som har møtt frem på Haakonsvern utenfor Bergen.

Forsvarsministeren slapp nyheten i forbindelse med at han og hans tyske kollega Boris Pistorius besøkte Haakonsvern for grunnsteinsnedleggelse til det nye ubåtanlegget som bygges på marinebasen.

Bidraget til Polen skal sendes i løpet av få dager, går det frem av en pressemelding fra Forsvarsdepartementet. Det skal bidra til beskyttelse av flyplassen i Rzeszow, som beskrives som det viktigste knutepunktet for transport av sivil og militær materiellstøtte fra andre land til Ukraina.

Det er blant annet hit paller med to tusen M72-raketter, som Norge har donert til Ukraina, har blitt fløyet ned med Luftforsvarets C-130J Hercules. Fra flyplassen er det omtrent 100 kilometer til den ukrainske grensen.

Kritisk situasjon

– Situasjonen i Ukraina er kritisk, og transporten av materiell til landet går i stor grad gjennom Polen, sier Gram i pressemeldingen.

Slik skal Norge bistå med å sikre at hjelpen til Ukraina kommer fram slik at landet kan fortsette sin frihetskamp, ifølge sier forsvarsministeren.

Oppdraget vil vare fra desember til påske og styrken vil operere innenfor polsk luftrom. Ulike Nato-allierte bidrar periodevis til slik beskyttelse mot lufttrusler, heter det i pressemeldingen.

– Polen gjør en formidabel innsats for å sørge for at både sivilt og militært materiell kommer inn i Ukraina. Flyplassen er også sentral i den medisinske evakueringen som Norge står for, sier Gram.

Han peker på at den russiske krigføringen i Ukraina har vist verdien av luftvern. Ifølge Gram gjør Norge dette først og fremst for Ukraina og Polen, men viser også til våre forpliktelser i Nato.

Forsvarsministeren understreker at hensyn til Norges sikkerhet mens oppdraget i Polen gjennomføres, er grundig vurdert.