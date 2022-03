De norske panservern-våpnene er levert – 80 kilometer fra Ukraina-grensa

Torsdag morgen ble paller med våpen som Norge har donert til Ukraina lastet om bord i et av Luftforsvarets C-130J Hercules.

Det dreier seg om to tusen panservernraketter av typen M72, som produseres av Nammo på Raufoss og som regjeringen mandag besluttet å bidra med til støtte i Ukrainas kamp mot Russland.

Transportflyet «Frøya» (5699) tok av fra Gardermoen litt før klokka 10, og to og en halv time senere var det på plass i Polen.

En time kjøring

C-130J-maskinen landet på rullebane 27 på Jasionka lufthavn ved Rzeszów helt sørøst i Polen cirka klokka 12.15.

I luftlinje er dette 80 kilometer fra grensa til Ukraina i retning Lviv. Langs veien er det i underkant av hundre kilometer og cirka én times kjøring.

Også mandag ettermiddag gikk det en forsendelse til samme flyplass. Da hadde Hercules-flyet med seg 1500 skuddsikre vester, 5000 hjelmer, 15.000 feltrasjoner, 1000 vernemasker med filter, 2000 soveposer, 10.000 liggeunderlag og noe bekledning.

M72 ble lastet om bord på et C-130J Hercules fra 335 skvadron torsdag morgen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Ifølge Forsvaret ble materiellet i Polen videredistribuert til ukrainske myndigheter.

Også Danmark fløy to Hercules-turer til Jasionka onsdag. Danskene har donert 2.700 M72 til ukrainerne.

Enkelt å bruke

M72 LAW («lightweight antitank weapon») ble tatt fram som et nærpanservern med rekkevidde på et par hundre meter. Det er et skulderfyrt éngangsvåpen i kaliber 66 mm uten styringssystem og er produsert på Raufoss siden 1966. Rakettene brukes i utgangspunktet mot lettpansrede mål og befestninger.

– Det er et relativt enkelt våpen å ta i bruk. Det er et forsvar mot stridsvogner og vil kunne ha en effekt der, sa kommandør Remi Jakobsen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) til NTB før avgang.

Marinejeger skyter med M72 ASM på en skytebane ved Ramsund. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Våpensystemet er oppgradert i flere omganger med blant annet nye siktemidler og ny ammunisjon. Et eksempel på dette er M72 FFE, som kan skytes fra lukket rom, og som USA inngikk en rammekontrakt med Nammo før jul verdt 4,5 milliarder kroner.

Top attack

Det norske forsvaret bruker i dag også M72 ASM RC («Anti-Structure Munition Reduced Caliber») med 42 mm-raketter (se bilde).

Andre eksempler på nyutviklede versjoner er M72 EC («enhanced capacity»), som skal være i stand til å penetrere 450 mm panserstål (RHA), mens den nyeste ammunisjonen, E11 med luftsprengning («airburst») og en rekkevidde på rundt 800 meter, etter planen skal være klar i løpet av et par år.

Nammo jobber også med ytterligere en videreutvikling, der det det vanligvis skulderfyrte våpenet i stedet monteres på droner eller våpenstasjoner og fjernavfyres.

Dette er en enkel måte å gjøre også M72 kapabel til såkalt «top attack», altså angripe pansrede mål der beskyttelsen typisk er svakest, slik mer avanserte panservernvåpen som FGM-148 Javelin gjør.