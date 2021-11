Norge på 14. plass i undersøkelse om arbeidsforhold: Høye levekostnader og lav lønn

Vi er blitt vant til å høre at Norge er blant verdens beste land å bo i. På FNs lykkebarometre ligger vi i toppen år etter år, innvandringen må holdes igjen, oljen har skjemt oss bort med et kunstig høyt lønnsnivå.

Eller?

Ifølge en omfattende undersøkelse som arbeidstøyleverandøren Workwear Gurus har gjennomført, er ikke bildet like rosenrødt som vi gjerne vil ha det til. I hvert fall ikke for bygningsarbeidere, som denne rapporten tar for seg.

Her er 170 land rangert etter følgende tre kriterier: inntekt, levekostnader og sikkerhet.

Prognosene for byggeindustrien er lovende, ifølge rapporten, og i 2023 er det ventet at næringen vil sysselsette 220 millioner mennesker, eller sju prosent av arbeidsstyrken i verden.

Sveits på topp

Dette er topp 10 i undersøkelsen om arbeidsforhold for bygningsarbeidere:

Sveits Storbritannia Belgia USA Kanada Singapore Luxemburg Kina Nederland Danmark

Norge kommer på 14. plass, med New Zealand, De forente arabiske emirater og Finland på plassene over. Den svake, norske plasseringen kan først og fremst tilskrives høye levekostnader. Der ligger Norge på 3. plass av de 170 landene i undersøkelsen.

Dårlig lønn i Norge

Samtidig gir ikke det hele forklaringen, for i vinnerlandet Sveits er levekostnadene enda høyere. Ulykkesraten er omtrent lik i de to landene, så da står vi igjen med lønn: Ifølge undersøkelsen tjener bygningsarbeidere i Sveits dobbelt så mye som de gjør i Norge – 709.000 i alpelandet mot 361.000 her hjemme.

Med det er bygningsrbeidere i Sveits lønnsledende, langt foran kollegene i Storbritannia, hvor snittet ligger på 519.000. På de neste plassene kommer Kanada, USA og Belgia, hvor årsinntekten ligger på cirka en halv million.

Hvilke stillinger som dominerer, eller hvor stor del av arbeidsstokken som består av utenlandsk arbeidskraft, sier undersøkelsen ikke noe om.

Inntektsnivået er oppgitt som gjennomsnittet for yrkesgruppen og skal være basert på oppdaterte tall. Formålet med undersøkelsen (utover å gi oppmerksomhet til avsenderen) er å se på arbeidsforholdene etter pandemien. Det er ventet en voldsom oppblomstring i byggeaktiviteten verden over nå som reiserestriksjoner letner, og det begynner å bli lettere å få tak i byggematerialer igjen.

Bak Kina, foran Sverige

Danmark er det eneste nordiske landet som har klart å komme inn blant de 10 beste. Men også de må se seg slått av Kina, et land som vel ikke har gjort seg spesielt bemerket for gode vilkår i arbeidslivet.

I omtalen av Kina slås det fast at landets byggeindustri ekspanderer i et halsbrekkende tempo, og at mulighetene for bygningsarbeidere i landet er ypperlige ettersom de tjener mer enn verdensgjennomsnittet, levekostnadene er beskjedne og bare 9 prosent rapporterer at de har skadet seg på jobb.

Dårligs betalt er det i Usbekistan og Jemen, hvor bygningsarbeidere må nøye seg med rundt 8000 kroner i året. Farligst er det å jobbe i Myanmar, Uganda og Zambie. I disse landene oppgir over halvparten av bygningsarbeiderne at de har skadet seg på jobb.

Selv om Norge ikke hevder seg i toppen, slik vi har for vane når livskvalitet måles med statistikk, kan vi trøste oss med at vi slår Sverige, som havner helt nede på 27. plass. Hos Söta bror ligger årsinntekten til bygningsarbeiderne på 328.000 kroner. Levekostnadene er lavere enn i Norge, men ulykkesrisikoen er høyere (23 mot 14 prosent).

PS: Dollarkursen som er brukt i artikkelen er 8,95.