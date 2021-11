Norge og Nederland inngår avtale om CO₂-lagring

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og Nederlands utenriksminister Ben Knapen signerte i dag en samarbeidsavtale om fangst og lagring av CO₂.

Avtalen legger til rette for fremtidig utveksling og CO₂-lagring på norsk sokkel. Avtalen skal bidra til kunnskapsdeling og teknologiutvikling, og den åpner også for å utforske samarbeid innen for eksempel hydrogen og havvind.

Signeringen skjedde under et seminar og hydrogen og CCS på NTNU i Trondheim, hvor også det nederlandske kongeparet og den norske kronprinsen var til stede.

Planlegger større CO₂-lager enn Norge

I tillegg til det norske CO₂-håndteringsprosjektet Langskip, har nederlandske Porthos i Rotterdam kommet lengst i planleggingen av et lagringsanlegg. Investeringsbeslutningen skal tas neste år og oppstart er tenkt i 2024, samme år som Langskip.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og Nederlands utenriksminister Ben Knapen signerte i dag en samarbeidsavtale om fangst og lagring av CO₂. Skjermbilde: NTNU

Prosjektet er knyttet til havne- og industriområdet i Rotterdam. En rørledning vil gå gjennom havneområdet og regionen rundt, og frakte CO₂ derfra til en plattform i Nordsjøen, omkring 20 kilometer fra land.

Plattformen er gjenbruk av gassplattformen P18-A, og vil bli ombygd med utstyr for å pumpe CO₂-en ned i det tomme gassreservoaret. Lageret skal også overvåkes og fjernstyres via plattformen.

Det er forventet at det nederlandske lageret vil ha en kapasitet på 2,5 millioner tonn CO₂ i året i begynnelsen. Til sammenligning skal det norske lageret ha en kapasitet på 1,5 millioner tonn i første fase.

Skal jobbe sammen for CO₂-eksport

I avtalen står det at de to landene skal «overkomme de tekniske og juridiske hindringene om internasjonal CO₂-transport og -lagring mellom de to landene, særlig med tanke på kravene i London-protokollen...».

Londonprotokollen forbyr eksport av avfall over landegrenser, og CO₂ er her definert som et avfallsstoff. Dette har vært et viktig hinder karbonfangst og -lagring i Norge.

Allerede i 2009 ble det vedtatt at protokollen skal åpne for eksport av CO₂, men dette må godkjennes av to tredeler av de 53 partene i Londonprotokollen for å tre i kraft. Det har hittil ikke skjedd.

I 2019 foreslo Norge og Nederland en resolusjon om midlertidig anvendelse som gjør at Norge kan ta i bruk de nye reglene, selv om ratifikasjonene lar vente på seg.