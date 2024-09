Norge mangler teknologispesialister – vi må innføre tech-visum

I internasjonal sammenheng utdanner Norge relativt få innen teknologi- og realfag. I tillegg lykkes vi i Norge i liten grad med å tiltrekke oss utenlandsk kompetanse. Og utviklingen går i feil retning. Som viktigste bidrag til nasjonalformuen framstår det som urovekkende at vi ikke forvalter kompetanse på en bedre måte.

Milevis bak resten av Norden

Abelia-sjef Øystein E. Søreide ønsker at regjeringen skal innføre en ordning med tech-visum, slik at utenlandske teknologer kan få arbeidstillatelse på en enklere måte enn i dag.

Abelias omstillingsbarometer viser at norske bedrifter er dårlige på å ta i bruk muliggjørende teknologi, som kunstig intelligens, sammenlignet med andre land. Vi ligger også milevis bak resten av Norden både når det gjelder tilgang på teknologikompetanse i næringslivet og størrelse på IKT-næringen. For å utløse potensialet er tilgang på kompetanse avgjørende.

Simplifai, som holder til på Skøyen i Oslo, har kunstig intelligens sentralt i forretningsmodellen og rekrutterer teknologitalenter globalt. Kundene deres holder til i hele verden og spenner fra internasjonal finans og forsikring til norske kommuner. De opplever det som svært vanskelig å finne teknologisk spesialistkompetanse i Norge, og for å få tak i spesialistene må bedriften stort sett se utenfor Norge.

Topputdannede ønsker ikke å bo i Norge

Å tiltrekke talenter fra andre land er forbundet med store utfordringer. Mange av kandidatene Simplifai ønsker å rekruttere, ønsker ikke å bo i Norge, og klimaet trekkes fram som en av hovedgrunnene.

Her er det snakk om eksperter med høy utdanning, som får langt høyere lønn i andre land. Det er dessuten store byråkratiske utfordringer knyttet til visum og opphold for dem som faktisk ønsker å jobbe i Norge over kortere eller lengre perioder. At tilsynelatende like søknader om opphold gir ulike utfall, er ikke en ukjent problemstilling.

Med andre ord, Norge er lite attraktivt, og det er unødig tungvint for dem som ønsker å komme hit.

Må innføre tech-visum

Et flertall på Stortinget ba i juni regjeringen om en egen ordning for visum til utenlandske eksperter. Simplifais erfaringer med et uforutsigbart byråkrati, men også Abelias omstillingsbarometer, viser med all tydelighet at det er behov for et slikt grep for å gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale talenter. Økt tilgang på fremtidsrettet kompetanse er videre avgjørende for omstilling av norsk næringsliv.

Norge er en liten, åpen økonomi. Det betyr at vi i stor grad påvirkes av hva som skjer på verdensmarkedet. I lang tid har dette ført til gode økonomiske tider. Det er mye som tyder på at det snart tar slutt – dersom vi ikke lykkes med å omstille næringslivet.

Dobbel utfordring i Norge

Norge har en dobbel omstillingsutfordring – vi skal erstatte olje- og gassnæringene med nye virksomheter, næringer og eksportinntekter. Samtidig må Norge, i likhet med resten av verden, omstilles for å møte klima- og energiutfordringene.

Både næringslivet og politikerne må øke tempoet. Vi forventer at regjeringen følger opp flertallsforslaget om tech-visum og at det kommende veikartet for teknologinæringen bidrar til å løfte Norge ut av den digitale bakevja.