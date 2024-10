Dette er blant de største enkeltanskaffelsene av våpen som Forsvaret har gjort noensinne, opplyser forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Dette er en betydelig anskaffelse som bidrar til å trygge Norge. Med flere og nyere missiler får Forsvaret bedre evne til å beskytte Norge mot luftangrep, sier han.

Missilene som kjøpes inn, har betegnelsen AIM-120C-8 AMRAAM. De er først og fremst tiltenkt det bakkebaserte luftvernsystemet, men vil også kunne inngå i våpenbeholdningen til kampflyene F-35A.

Fått tillatelse til å kjøpe 300 missiler

AMRAAM er en forkortelse for Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile. 11. juni i år fikk Norge tillatelse av amerikanske myndigheter til å kjøpe disse missilene. Tilbudet lå da på hele 1,94 milliarder amerikanske dollar (over 21 milliarder norske kroner) for 300 missiler og tilbehør.

Antallet missiler Norge kjøper inn er ikke offentlig, men med tanke på kontraktsummen (rundt fire milliarder kroner), er det naturlig å anta at antallet missiler er atskillig lavere enn 300.

Kjøper inn til NASAMS

Forsvaret har fra før av avtale med Kongsberg Defense & Aerospace om å kjøpe nye NASAMS luftvernsystemer. NASAMS bruker AMRAAM-missiler.

– Nå sørger vi for at luftvernet også får mer og moderne ammunisjon, sier direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell.

Anskaffelsen tilhører et prosjekt med en kostnadsramme på drøyt ti milliarder kroner. Prosjektet skal også kjøpe kortholdsmissilet AIM-9X og AMRAAM ER (Extended Range). Sistnevnte fikk norske myndigheter tillatelse til å kjøpe av amerikanske myndigheter i august.

Soldater fra Luftvernbataljonen lader en NASAMS-launcher med et AIM-120C-7 AMRAAM-missil. Bildet er fra juni i år. Foto: Ella Hagen / Forsvaret