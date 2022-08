Norge kjøper inn programmerbar ammunisjon til sine nye Carl-Gustaf-kanoner

Halvannet år etter at Norge gikk til anskaffelse av den nyeste versjonen av 84 mm rekylfri kanon (RFK), bedre kjent som Carl-Gustaf, er det lagt inn en bestilling på ny ammunisjon.

Her dreier det seg om programmerbar ammunisjon av typen HE 448, som kjapt kan konfigureres av operatøren.

– Dette er ammunisjon som vil styrke Norges forsvarsevne, uttaler Görgen Johansson, som leder forretningsområdet Dynamics i Saab, i en pressemelding.

M4

Ifølge leverandøren Saab er bestillingen gjort innenfor en 15-årig rammeavtale de har med Forsvarsmateriell. Da bestillinga av de nye våpnene først ble offentliggjort, i januar 2021, het det at det var inngått en sjuårig rammeavtale.

Norge har bestilt HE 448 (nummer fire fra høyre) til sine nye Carl-Gustaf M4. Foto: Per Erlien Dalløkken

Det norske forsvaret har siden tidlig 1970-tall brukt andre og tredje generasjon Carl-Gustaf RFK i de fleste avdelinger.

I fjor ble det bestilt den nyeste versjonen av den rekylfrie kanonen som er produsert siden like etter krigen og er oppkalt etter den tidligere Bofors-fabrikken i Karlskoga.

M4 ble lansert mot slutten av 2014, og året etter kom den første bestillingen, fra Slovakia. Norge ble den fjortende brukernasjonen.

Til Ukraina

Mens Carl-Gustaf opprinnelig ble tatt fram som et panservernvåpen, er det i dag en flerbrukskanon som kan benytte mange forskjellige ammunisjonstyper, eksempelvis med styring og sprenggranater med programmerbart brannrør som Norge nå har bestilt.

I tillegg er det gjort mange ergonomiske framskritt opp gjennom årene. M4 veier rett i underkant av sju kg. Det vil si under halvparten av M2, som var den første versjonen Norge tok i bruk, og cirka 3 kg mindre enn M3 som kom på starten av 1990-tallet.

Det er donert en rekke Carl-Gustaf til Ukraina siden krigen startet for et halvt år siden. Fredag annonserte det amerikanske forsvarsdepartementet at to tusen skudd til disse er en del av den nittende våpenpakken.