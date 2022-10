Norge kjøper ammunisjon for sovjetiskprodusert artilleri

Norge bruker opptil 210 millioner av innskuddet i et britiskledet fond til kjøp av artilleriammunisjon til Ukraina, opplyser forsvarsminister Bjørn Arild Gram til NTB.

Gram slapp nyheten under Natos forsvarsministermøte i Brussel onsdag, før han hastet videre til et møte i Ukraine Defence Contact Group.

Produseres i Bulgaria

Forsvarsministeren sier til pressen at det er snakk om to typer granater som er sterkt etterspurt i Ukraina.

– Behovet for militær støtte til Ukraina er omfattende og tidskritisk. Effektivt artilleri, inkludert tilstrekkelige mengder ammunisjon, har vist seg å være svært viktig i Ukrainas forsvar mot den russiske invasjonen.

Norske våpendonasjoner til Ukraina Norge har donert våpen og utstyr til Ukraina direkte og indirekte i ti omganger: 4000 tusen panservernraketter av typen M72 LAW.. 100 luftvernmissiler av typen Mistral. 22 M109A3GN artilleriskyts med ti tusen 155 mm-granater. 14 pansrede kjøretøy av typen Iveco LAV 3. Et ukjent antall Black Hornet 3-nanodroner og Nightfighter anti-dronesystemer verdt til sammen 190 millioner kroner i samarbeid med Storbritannia. Tre M270 MLRS («multiple launch rocket system»), også dette sammen med britene. Treningsstøtte og materiell til USAs donasjon av to Nasams-luftvern. 160 Hellfire-missiler med tilhørende utskytnings- og ildledningsutstyr. 16 Zuzana 2 artilleriskyts for 92 millioner euro i samarbeid med Danmark og Tyskland. 17.000 artilleriskudd i kaliber 122- og 152-millimeter

Han opplyser at beløpet vil være tilstrekkelig til å anskaffe om lag 17.000 granater i 122 mm- og 152 mm-kaliber. Ammunisjonen kommer rett fra fabrikk og er produsert i Bulgaria.

Norge har fra før donert 22 M109A3GN artilleriskyts med 10.000 155 mm-granater.

I tillegg har Norge i samarbeid med Danmark og Tyskland for ti dager siden bestilt 16 Zuzana 2-skyts i kaliber 155 mm L/52 som leveres av slovakiske Konštrukta-Defence.

Nå er det altså snakk om ammunisjon for sovjetiskproduserte skyts.

Sovjetiskprodusert

I tillegg til atskillig med 155-millimeter Nato-skyts, har Ukraina mottatt materiell fra tidligere allierte i Warszawapakten, tilsvarende utstyr de hadde i inventaret fra før.

Allerede for et halvt år siden tok USA grep da det var behov for å etterfylle ammunisjon til disse våpnene og godkjente FMS-eksport («foreign military sales») av et bredt spekter av ammunisjon for sovjetiskproduserte våpen Ukraina nå bruker mot russerne.

Da var det snakk om 152 mm-granater til haubitsene 2A36 Giatsint, 2A65 Msta og D-20 (M1955), 30 mm-granater til AGS-17 granatkastere, 82- og 120 mm-granater til bombekastere, 122 mm-granater til 2S1 Gvosdika haubitser, 300 mm-raketter til 9A52 Smertsj rakettkastere, 40 mm-granater til GP-25 granatkastere for geværmontering og 125 mm-sprenggranater til T-72-stridsvogner.