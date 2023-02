Norge kan bli rammet av mangel på stein. Maskinlæring kan bli løsningen

Norge er i ferd med å bli Europas største leverandør av pukk og grus til bygge- og anleggsnæringen. I fjor eksporterte vi 27,6 millioner tonn for 1,9 milliarder kroner. Direktoratet for mineralforvaltning, DMF, har estimert at det i 2020 ble tatt ut 94 millioner tonn sand, grus og knust stein fra uttak med konsesjon. Av dette ble 17 millioner tonn tatt ut i Viken.