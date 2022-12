Norge har vedtatt et pristak på russisk olje

Norge har innført et pristak på 60 dollar per fat for råolje fra Russland, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Dette tilsvarer pristaket vedtatt av EU og G7-landene. Oljepristaket skal bidra til å minske Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland.

– Norge fortsetter å stå sammen med EU og andre allierte om sanksjonene mot Russland, for å opprettholde presset på landets regjering og støttespillere, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i meldingen.

Det eksisterer allerede et forbud mot import, kjøp og overføring av russisk olje til Norge, EU og tredjeland, som trådte i kraft 5. desember. Med innføringen av pristaket gis det unntak fra forbudet mot å yte faglig bistand, formidlingstjenester, finansiering og finansiell bistand, for transport, handel og formidling av russisk råolje solgt under det fastsatte pristaket.

Videre gjøres det noen endringer i forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet for å klargjøre bestemmelsene knyttet til dette tjenesteforbudet, blant annet når det gjelder handel og formidling samt operatørenes ansvar. Det er også nye bestemmelser knyttet til overgangsperioder.