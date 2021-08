Norge har solgt rekordmye strøm i år

Nettoeksporten av kraft var på 3,3 milliarder kroner. Det en tredel mer enn den forrige rekorden for første halvår. Den er fra 2012, skriver E24.

Statistikken for utenrikshandelen viser at Norge i første halvår solgte kraft til utlandet for 5,1 milliarder kroner og kjøpte for 1,8 milliarder kroner.

Statnett eier og driver Norges kraftforbindelser til utlandet. Konserndirektør Gunnar Løvås forklarer de høye eksportinntektene med at prisene i markedene rundt oss har vært høyere enn vanlig over en periode.

– Dette skyldes en kombinasjon av lav produksjon av vindkraft, økte priser på kull og gass og høye priser på utslippskvoter som kraftprodusentene på kontinentet må kjøpe, sier han.

I sum har det gitt høye kraftpriser i utlandet.

– Dermed blir det lønnsomt for Norge å selge kraft til utlandet. Tallet for eksportinntektene i første halvår reflekterer dette, sier Løvås.