Norge har ingen vindparker til havs. Likevel går produksjonen til Seaproof Solutions på høygir

Som eneste land i Norden og rundt Nordsjøen står Norge fortsatt uten strømproduserende vindparker til havs. Men til tross for et totalt fraværende hjemmemarked, går produksjonen hos Seaproof Solutions på høygir.

I uanselige og litt bortgjemte industrilokaler på Nesttun i Bergen jobber nærmere 40 personer. Mange av dem er fordelt på to skift. Produksjonen skjer fra klokka sju om morgenen til klokka 23 om kvelden. Nå er det leveranser til verdens største havvindpark, Hornsea 1 utenfor kysten av Norfolk i England, som gjelder. Bedriften har i dag en ordrereserve på 160 millioner kroner.

– Dette er store kontrakter for en liten bedrift, forteller daglig leder og gründer, Henrik Bang-Andreasen, som legger til at leveransene til Hornsea byggetrinn 1 alene betyr full produksjon i seks måneder.

Hovedproduktene til Bergens-bedriften er massive, fargesterke og oransje rør i ulike dimensjoner og lengder som alle skal brukes til beskyttelse på strømførende kabler. Rørene som er laget av komposittmateriale, skal enkelt kunne kobles sammen via innebygde stålringer eller koblinger i hver ende.

Kabler på havbunnen

Daglig leder Bang-Andreasen, forteller at Seaproof Solutions produserer beskyttelse til kabler som legges på havbunnen, mellom vindturbiner, og utenpå kabler som føres inn i vindturbinskaftet.

– Beskyttelsesrørene kan bli montert både før og samtidig som kablene, sier Bang-Andreasen.

Han tilføyer at der hvor kabelen føres inn i vindturbinskaftet blir kabelen utsatt for store påkjenninger fra bølger og strøm slik at ekstra beskyttelse er nødvendig.

Bedriften ble startet av Henrik Bang-Andreasen i 1989. Gjennom de første årene var oljeindustrien bedriftens hovedmarked. Det ble produsert kabelbeskyttelse til både subsea- og seismikkindustrien.

Henrik Bang-Andreasen grunnla bedriften i 1989 med en produksjon som var rettet inn mot olje- og gassindustrien. Han er fortsatt daglig leder, men har fått andre inn på eiersiden. Foto: Thomas Førde

Det store gjennombruddet kom etter utvikling av kabelbeskyttelserør i komposittmateriale og satsing på vindkraftmarkedet til havs.

Men Bang-Andreasen kan fortelle om en trang fødsel i dette nye markedet, ettersom utbyggerne av vindmøller i havet først ikke så nødvendigheten av kabelbeskyttelse.

Første napp hos en utbygger kom først i 2008/09 hos tyske EWE. Men prosjektet ble sterkt forsinket og ble ikke realisert før i 2012. Forsinkelsen medførte økonomiske problemer for Seaproof Solutions, som måtte ha inn ny eierkapital. Samtidig ble storparten av aksjene overført til Tore Odfjell, som fortsatt er største eier.

Skulle vise at en fornybar fremtid også kunne være komfortabel: Det gikk ikke helt etter planen

Produktutvikling

Seaproof Solutions Type bedrift: Utvikler og produserer beskyttelsessystemer til el-kabler i havet Gründer og daglig leder: Henrik Bang-Andreasen Antall ansatte: 40 Hvor: Nesttun i Bergen Eier: Odfjell Eiendom, v/Tore Odfjell Økonomi: Omsetning: 2016: kr. 73,2 mill. kr. 2015: kr 102,1 mill. kr. Resultat før skatt: 2016: kr. 3,6 mill. 2015: kr. 11,5 mill. kr.

I fabrikklokalene på Nesttun driver Seaproof kontinuerlig utvikling og forbedring av systemer for kabelbeskyttelse under vann. Her utformes design- og materialtekniske løsninger. Selskapet har tatt ut minst fire forskjellige patenter som benyttes i produksjonen.

Gründer Bang-Andreasen vil ikke la oss ta bilder fra alle deler av prosessen i fabrikken. Innfesting av stålkoblingene i hver ende av rørene til den indre fiberarmeringen, er blant de sentrale bedriftshemmelighetene.

: Armering av røret er gjort klar sammen med innfestingen av stålkobling i endene av røret før Arunas Zemaitis sender det hele til støpeformen. Røret produseres i komposittmateriale etter oppskrifter som er bedriftshemmeligheter. Foto: Thomas Førde

– Vår teknologi gjør det mulig å levere en kabelbeskyttelse i deler. Selv om enhetene er bare fire meter lange, kan vi levere kabelbeskyttelse som typisk er 50-70 meter lange, sier gründeren og legger til:

– Vi kan levere sylindriske deler som når de settes sammen fungerer som en udelt kabelbeskyttelse med bend og avstivere og som samtidig kan ta opp store strekk.

Seaproof Solutions har siden 2012 levert nærmere 1000 systemer for kabelbeskyttelse til 15 forskjellige vindparker i og rundt Nordsjøen og i Kina.

Blir svært viktige for alle leverandører til vindkraft-industrien: Her er de tre viktigste trendene for vindkraft

Knallhardt prispress

Bang-Andresen sier at havvind-markedet preges av et vanvittig prispress og peker på at til vindparker er det volumproduksjon med flere tusen like enheter i serie. Innen olje og gass var det mer skreddersøm med 10 – 15 stykker av like enheter.

Prisene som bedriften oppnår for produktene i havvindmarkedet, er gjerne bare 25 prosent av hva de kunne oppnå i olje- og gassindustrien.

Hittil har Seaproof Solutions levert kabelbeskyttelse til vindparker med bunnfaste vindturbiner. Flere steder i verden eksperimenteres det nå med flytende havvindturbiner på større dyp. Statoil er i front her med sitt Hywind-konsept.

Stortinget gikk like før jul inn for at det skal bygges demoparker for flytende havvind i Norge for å hjelpe norsk industri til å kunne teste ut løsninger før produktene lanseres for kunder i utlandet.

Skal levere 12 MW-havmølle i 2021: Planlegger havvindmølle som er over to ganger så høy som Oslo Plaza

Demopark og staten

Bedriften i Bergen har levert utstyr til 15 større vindparker rundt Nordsjøen. Her er Victor Buzdugan i ferd med å klargjøre endestykke til nye rør som skal støpes i kompositt. Foto: Thomas Førde

– Hva betyr en slik demopark for dere?

– Det kunne være aktuelt for vår bedrift å prøve ut nye løsninger i en demopark. Men da må staten gjennom Enova være med å betale grunnlagsinvesteringene, sier Seaproof-sjefen.

Men han ser ikke for seg omfattende leveranser til flytende havvindparker de neste fem årene.

– I 2016 leverte norske bedrifter varer og tjenester verdt mellom seks og åtte milliarder kroner til havvindindustrien, opplyser direktør Jon Dugstad i Norwep (Norwegian Energy Partners), som er en interesseorganisasjon for eksportbedrifter knyttet til energiindustrien.

Nærmere 60 norske bedrifter er nå underleverandører til havvindindustrien og antallet øker.