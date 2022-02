Norge gir to tusen M72-raketter til Ukraina

Etter at både Danmark, Sverige og Finland har besluttet å støtte Ukraina med våpen til forsvar mot Russland, har den norske regjeringen mandag ettermiddag lagt seg på samme linje.

Med utgangspunkt i hva Ukraina trenger mest, og hva Forsvaret kan gi fra seg kjappest, har regjeringen landet på å donere inntil to tusen panservernvåpen av typen M72 som produseres av Nammo på Raufoss.

– Norge har en restriktiv praksis for eksport av forsvarsmateriell, men Ukraina er nå i en ekstraordinær situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre i ei pressemelding.

Enkel å bruke

M72 LAW («lightweight antitank weapon») ble tatt fram som et nærpanservern med rekkevidde på kun et par hundre meter. Det er et éngangsvåpen i kaliber 66 mm uten styringssystem og er produsert på Raufoss siden 1966.

Siden den gang er våpensystemet oppgradert flere omganger med blant annet nye siktemidler og ny ammunisjon.

– Dette er et bidrag for å støtte Ukraina i deres forsvar mot den militære invasjonen. Det er våpen som er enkle å ta i bruk og benyttes til å forsvare seg mot angripende pansrede kjøretøy. Forsvaret arbeider nå med å klargjøre og sende materiellet så raskt som mulig, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen i samme melding.

Norge har tidligere tillatt at andre land støtter Ukraina med norskprodusert ammunisjon eller våpen.

Flere Nammo-produkter

Det dreier seg om M72 og ammunisjon fra Danmark og Nederland. TU har så langt ikke fått bekreftet at det er 1.500 eksemplarer av M72 også Finland donerer til Ukraina. Det samme gjelder Belgias støtte, som også trolig dreier seg om et mindre antall M72, i tillegg til to tusen maskingevær fra hjemlige FN.

I tillegg har USA donert Mk 153 SMAW («shoulder-launched multipurpose assault weapon») som er et våpen Nammo produserer i USA.

Amerikanerne har også gitt det mer avanserte, og kostbare, panservernvåpenet FGM-148 Javelin. Britene har sendt tilsvarende avanserte NLAW («next generation light anti-tank weapon), som er utviklet av Saab i Sverige og produseres i Storbritannia.

Sverige har donert fem tusen eksemplar av Pansarskott m/86, også kjent som AT-4, mens Tyskland og Nederland har donert Panzerfaust 3 panservern, i tillegg til Stinger luftvernmissiler.

Først kun beskyttelse

Regjeringen besluttet 27. februar å donere beskyttelsesutstyr som hjelmer og vester til Ukraina.

– Etter konsultasjoner med Stortinget har regjeringen besluttet å donere våpen til Ukraina. Russlands invasjon av Ukraina krever at vi åpner for helt særskilte beslutninger og tiltak, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det er snakk om en donasjon fra en stat til en annen, ikke en kommersiell eksport.