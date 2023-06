Norge garanterer for karbonfangstanlegg i Danmark

Norske Aker Carbon Capture skal levere karbonfangstanlegg til to bioenergianlegg for Ørsted i Danmark. Kontrakten er verdt 2,3 milliarder kroner. Dette er de første karbonfangstprosjektene Eksportfinansiering Norge (Eksfin) garanterer for.

Aker Carbon Capture blir ofte bedt om å stille garantier i forbindelse med eksportkontrakter.

Sammen med DNB, SEB og Swedbank stiller Eksfin nå med en garantiramme på 650 millioner kroner til Aker Carbon Capture til slike formål. Kontraktene med Ørsted er de første prosjektene denne rammen brukes til.

Anleggene til Ørsted vil ha en samlet kapasitet på 500.000 tonn CO 2 per år.

– Økt eksport av norsk klimateknologi er et strategisk mål for Eksfin. Vi ønsker fremover å inngå flere slike rammefinansieringer som bidrar til å øke norsk eksport og støtter nasjonale mål om utslippsreduksjon, sier administrerende direktør Tone Lunde Bakker i Eksfin.