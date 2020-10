Norge får sentral rolle i EUs batteriprosjekt: – Skal redusere behovet for kritiske råmaterialer med 85 prosent

I dag blir det offentlig at norske aktører står sentralt i det nye programmet i EUs Horizon 2020, som skal utvikle bærekraftige, rimelig og energitette litiumionebatterier. Prosjektet, som har fått navnet Hydra, skal gå over fire år og har en startbevilgning på rundt 100 millioner kroner.

Prosjektet skal koordineres av dr. Simon Clark som er forsker ved Sintef industris avdeling for Bærekraftig energiteknologi.

– Vi er rundt 30 forskere ved Sintef som har vært dypt involvert i slik forskning lenge. Både på batterier, brenselceller og hydrogen. I Hydra-prosjektet skal vi arbeide med en rekke sider av batteriutviklingen, ikke minst med nye materialer på anode- og katodesiden som kan øke kapasiteten. Anoder med økt ladekapasitet og katoder med større spenning. Vi skal også jobbe med simulering som er viktig for å forstå både materialene i cellene og i hele batterisystemet, sier Clark.

Han har stor tro på at Norge har mye å bidra med til Europas behov for batterier, både innen batterimateraler og på produksjon av celler og batterisystemer.

I motsetning til mange andre land i Europa har vi en industri som drives av fornybar kraft. Mange av de andre gigafabrikkene som bygges rundt i Europa vil i praksis drives av kullkraft. Det vil gi norske produkter gode salgsargumenter. Clark mener Norge viser sterk vilje til å utvikle kompetanse og industri på dette området, men også vilje til å investere kapital i batteriprosjekter.

– Hydraprosjektet vil arbeide med å bruke elektrodematerialer som jern, mangan og syntetisk grafitt som har et potensial til å redusere behovet for kritiske råmaterialer med mer enn 85 prosent, sier han.

Leder prosjektet: Simon Clark ved Sintef skal lede det europeiske batteriprosjektet som har tre norske deltakere. Foto: Sintef

Norske råmaterialer

Det er ikke lenge siden Elkem offentligjorde planer for omfattende produksjon av syntetisk grafitt i en ny fabrikk som skal bygges på Herøya.

Dette er et eksempel på det Clark snakker om når det gjelder bruk av fornybar energi og som bli stadig mer etterspurt av de som trenger batteriseller til biler, båter og andre formål.

Målet med Hydra er ganske ambisiøst:

Prosjektet skal legge grunnlaget for batterier med en energitetthet på 0,75 kWh per liter og med en pris under 90 euro per kWh. De skal kunne lades hurtig, lades ut enda hurtigere og kunne tåle 2000 dype driftssykler. De skal også være koboltfrie og ha mye bedre miljøavtrykk enn i dag.

Det hører også med å forbedre produksjonsprosessene for nye materialer, og resultatene skal tas i bruk raskt.

Komboanode

– Det er naturlig for oss å se på kombinasjonen av grafitt og silisium som anodematerialer. Vi produserer begge deler. Elkem har allerede en grafittpilot i Kristiansand, arbeider med å realisere grafittfabrikken Northern Recharge på Herøya og vi produserer silisium med tilstrekkelig renhet i Bremanger. I flere forskningsmiljøer er det i dag stort fokus på å lage anodematerialer med høyere innhold av silisium. Silisium har teoretisk sett ti ganger høyere ladningslagrende kapasitet enn grafitt. Men det er ikke lett å ta i bruk silisium som anodemateriale, fordi dette grunnstoffet utvider seg kraftig når det legeres med litiumionene som vandrer over fra katoden og sprekker opp. I celler uten silisium er det enkelt fordi ionene lett går inn og ut av grafittgitteret på en reversibel måte. Potensialet for mye mer batterikapasitet er stort om vi kan bygge inn mer silisium sammen med grafitten. I dag er det ganske vanlig med celler som har opp mot fem prosent silisium i anodematerialet, men vi håper vi kan komme til ti prosent eller mer. Det er en av tingene vi vil jobbe med i Hydra-prosjektet, sier leder for Elkem Battery Materials, PhD Stian Madshus.

Madshus tror det vil ta tid før prosjektet vil resultere i kommersielle produkter. Prosjektet skal løpe i fire år og han regner med at vi vil se resultatene tre år etter det.

Bedre forståelse

En annen norsk deltaker i Hydra er Corvus Energy. De er verdens ledende leverandør av maritime batterier.

– Hydra er et stort forskningsprogram som har potensial til å redusere utviklingstiden for mer effektive og bærekraftige batterier, og viktig for å bygge kompetanse. Det vil øke både vår konkurranseevne hos andre norske aktører, sier direktør for utvikling i Corvus Energy Lars Ole Valøen. Han var den første den første i Norge med doktorgrad i batteriteknologi.

Norge er i en særstilling og Hydra vil forsterke dette, mener Valøen, og er begeistret for at de får være med å bygge et europeisk batterilag på tvers av forskning og kommersiell virksomhet. Han ser også fram til at prosjektet vil gi dem kontakter og bekjentskaper i de ulike kompetanse- og industrimiljøene i Europa som vil komme Corvus' FoU-avdelinger både i Norge og i Canada til gode.

– Det er viktig for oss å få mer kunnskap om hvordan batterier endrer seg over tid. Vi vet jo at de taper kapasitet og at den indre motstanden går opp. Det kan høres enkelt ut, men slik teknologi er veldig kompleks. Slik innsikt vil gi oss mulighet til å videreutvikle modellerings- og simuleringsverktøy som igjen vil gi bedre algoritmer for beregning av størrelser og levetid. Det vil til sist komme både eksisterende og fremtidige kunder til gode, sier Valøen.