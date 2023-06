Nato og andre nærstående land mottok rundt 57 prosent av våpen og ammunisjon eksportert fra Norge, og 93 prosent av annet militært materiell, opplyser Utenriksdepartementet.

– En robust norsk forsvarsindustri er avgjørende for vår forsvarsevne og beredskap, og skaper verdier og arbeidsplasser over hele landet. I dagens situasjon med en angrepskrig i Europa er dette særlig viktig, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun understreker at en streng eksportkontroll er en ufravikelig forutsetning.

– Det er fordi at våpen ikke skal komme på avveie og for at vi skal kunne beskytte teknologien vår, sier hun.

Samtidig som antall bedrifter som selger våpen og annet forsvarsmateriell til utlandet har økt markant, blir også stadig flere aktører i Norge berørt av eksportkontroll, opplyser departementet.