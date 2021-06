Norge blant de beste i klassen: Gigantanlegget håndterer milliarder av enheter

På ett område fungerer norsk sirkulærøkonomi ypperlig. Det har den gjort lenge før begrepet dukket opp. Det norske pantesystemet sørger for at 92 prosent av alle plastflasker og 93,3 prosent av alle aluminiumsbokser finner veien tilbake for å bli til nye produkter. I tall betyr det over 800 millioner bokser og nesten 600 millioner flasker årlig. Eller over 11.000 tonn aluminium og 22.000 tonn plast.