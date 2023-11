Norge bestiller luftvern for 12,5 milliarder kroner

Regjeringen vil bruke 12,5 milliarder kroner på å styrke luftvernet i Norge. Dette er den største enkeltinvesteringen i luftvern på 30 år.

– Med denne investeringen bidrar regjeringen til å styrke den nasjonale beredskapen vår, og vi erstatter luftvern som er donert til Ukraina så raskt som mulig, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding fra regjeringen.

I en pressemeldingen heter det at anskaffelsen skjer på rekordtid.

– Nå tar vi steget til neste generasjon luftvern. Vi står i et tidsskille for tryggheten i Europa og det haster for Norge å få på plass et moderne luftvern, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Pakken består av tre ulike missiler til NASAMS med kort, middels og lengre rekkevidde, åtte utskytingsenheter og fire ildledelsesentraler til NASAMS, og nye missiler til kampluftvernvognene.

NASAMS-missilene er i hovedsak utskifting av eldre materiell. Noe er erstatning for materiell sendt til Ukraina. 5,1 milliarder kroner går til slik gjenanskaffelse. Resten er midler fra det ordinære budsjettet, som skal betales ut over flere år.

Lang leveringstid

Gram sier at leveringstiden er lengre enn man ønsker, og at dette er grunnen til at regjeringen har sørget for å fremskynde bestillingen.

NASAMS leveres antakeligvis fra 2026, mens nye missiler kommer fra 2028. Omvæpning av kampluftvernet kan skje neste år og i 2025.

De nye missilene med ulik rekkevidde er:

Kortavstand: AIM-9X Sidewinder

Mellomlang: AIM-120C AMRAAM

Lengre: AMRAAM ER (Extended Range)

Det er Raytheon som produserer nye missiler til NASAMS, mens de andre prosjektene anskaffes fra Kongsberg Defence and Aerospace. I tillegg er Nammo og Kongsberg viktige delleverandører til AMRAAM ER.

I tillegg til at en del missiler er donert til Ukraina, går også en del av Forsvarets eksisterende missiler til NASAMS ut på dato de kommende årene.