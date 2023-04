Administrerende direktør Cathrine Pia Lund i Svanemerket håper Norge kan komme med strenge bøter for grønnvasking så fort som mulig.

– Ord som «bærekraftig», «miljøvennlig» og «klimanøytral» blir mer og mer brukt i markedsføring og kommunikasjon. Samtidig uttrykker forbrukerne stadig større mistillit til bedriftenes grønne påstander, sier hun til Nationen.

Den siste undersøkelsen som er gjennomført av Ipsos for Svanemerket, viser at hele 74 prosent av norske forbrukere mener at bedrifter overdriver hvor miljøvennlige produktene deres er. 65 prosent irriterer seg ofte når de ser grønne påstander uten noen god forklaring.

– Grønnvasking, ved å fremstille et produkt som mye mer miljøvennlig enn det egentlig er, har blitt en stadig større utfordring, mener Lund.

Undersøkelsen viser at nordmenn mener det foregår mest grønnvasking knyttet til salg av klær, kosmetikk og hygieneprodukter.

Barne- og familiedepartementet har nylig revidert forskriften om bøter for brudd på markedsføringsloven og grønnvasking. Nå er det presisert at bøtene kan komme opp i hele 25 millioner kroner, alternativt «inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning».