Nord- og Midt-Norge hadde tilnærmet nullpriser på strøm

Høye temperaturer og lavt forbruk ga rekordlave kraftpriser i Norge den første uken i

2020. Prisene falt i hele landet, og i noen timer natt til 3. januar hadde Nord- og Midt-Norge tilnærmet nullpriser.

– Det skyldtes flere ting. Mye nedbør og uvanlig høye temperaturer, i kombinasjon med mye vind. I tillegg var det relativt lavt forbruk på grunn av juleferien, sier Ingrid Bjørshol Holm i energiavdelingen i NVE.

Sør-Norge holder igjen på vannkraften

Det var rekordhøy vindkraftproduksjon både i Norge, Sverige og Danmark forrige uke. I Norden ble det produsert over 1,85 TWh vindkraft, som er mer enn noen gang tidligere. Holm sier at prisene derfor var like lave i Sverige og Danmark som i Nord- og Midt-Norge.

– I resten av landet har vi mye regulerbar vannkraft, som gjerne ikke produserer i slike perioder fordi de har mer å tjene på å spare vannet til perioder med høyere kraftpris. Dette var nok med på å dempe prisnedgangen i Sør-Norge, sier Holm.

Dessverre for trønderne og nordlendingene, har ikke slike korte perioder med lave priser særlig stor innvirkning på strømregninga.

– De fleste nordmenn betaler en snittpris over måneden. Etter hvert som nettselskapene benytter seg av mulighetene med AMS, vil det trolig bli vanligere å betale det strømmen koster fra time til time, sier Holm.

Ikke vanlig med nullpriser i Norge

Hun sier at det ikke er spesielt vanlig med slike kortvarige nullpriser her til lands.

– Vi har mye regulerbar vannkraft i Norge, noe som gir oss relativt stabile strømpriser.

Men før jul sa konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi at man «er på vei mot tyske tilstander i Trøndelag». Ifølge Fornybarklyngen vil en tredel av kraften i Midt-Norge komme fra vind om bare tre år. Det gjør at Trønderenergi forventer flere enkelttimer med nullpriser fra 2022.

– Det er godt mulig dette vil inntreffe oftere i framtiden, men det har trolig mer å gjøre med en økt andel uregulert kraftproduksjon i hele Norden enn det som er bygget i NO3 alene, sier Holm i NVE.

I Danmark og Nord-Tyskland produseres det nå så mye vindkraft at danske energiselskaper enkelte dager får betalt av tyskerne for å stenge ned vindmøllene sine.