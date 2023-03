Nord-Korea sier torsdagens oppskyting var av et ICBM

Sør-Korea opplyste kort tid etter oppskytingen at det dreide seg om et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

Det var den andre gangen denne uka at nordkoreanerne testet våpen. Testene skjer mens Sør-Korea og USA holder en felles militærøvelse i regionen, de to landenes største siden 2017, og Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA skriver at oppskytingen skjedde som svar på de «provoserende og aggressive» øvelsene.

Missilet ble skutt ut i Japanhavet torsdag morgen, kun noen timer før Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol fløy til Tokyo for samtaler med Japans statsminister Fumio Kishida om å styrke samarbeidet mot Nord-Korea. Det hadde en makshøyde på 6.000 kilometer og en bane på rundt 1.000 kilometer, ifølge KCNA.

Statlige medier har lagt ut bilder av landets leder Kim Jong-un som bivåner oppskytingen sammen med datteren.

– Testoppskytingen av det strategiske våpenet var en mulighet for å gi en sterkere advarsel til fiendene som med overlegg eskalerer spenningen ved Koreahalvøya mens de stadig tyr til uansvarlige og skjødesløse militære trusler, skriver KCNA.

Det er den andre gangen i år at nordkoreanerne tester et ICBM. Missilene har rekkevidde på minst 5.500 kilometer og kan utstyres med atomstridshoder.