Noen liker ikke å kjøre i mørket. Vi har testet hjelpemiddelet som gjør at mørket forsvinner

Det er et trist faktum at solen har snudd. Fra nå av blir det mørkere. Ikke raskt ennå, men når vi nærmer oss slutten av august kryper kveldsmørket ubønnhørlig tilbake. Bra for nattesøvnen, men mer utfordrende når man skal kjøre bil i mørket. Det har noen gjort noe med.

For en tid tilbake fikk vi en epost fra selskapet Lanmodo i USA. De påsto at de hadde utviklet et lysforsterkende kamera til bilbruk. Det hadde de bygget inn på baksiden av en bred LCD-skjerm, og det hele ser nærmest ut som et ryggespeil. Ikke var det veldig dyrt heller til ny teknologi å være. Ny og ny fru Blom. Militære har jo brukt lysforsterkning i årevis. Men denne gjenga veien foran i farger.

Dette høres jo veldig flott ut så vi spurte om de vill låne ut et testeksemplar. Det gjorde de og etter noen uker kom et en pakke til oss. Ikke fra USA, men fra produsenten i Shenzhen i Kina. Det får oss til å tro at dette er muligens er kinesisk og ikke amerikansk teknologi. Men samma det.

Mørket vanskelig å oppdrive

Problemet med en slik test i nordlige del av verden på sommeren er selvfølgelig alt for mye lys. Vi måtte vente til en svært overskyet natt før vi kunne sjekke hva kameraet var god for.

Ut på testtur

Kameraskjermen er lett å montere i en bil. Den kommer med en monteringsarm vi kjenner fra de gamle GPS-ene som var så utbredt tidligere og som noen fremdeles bruker. Det følger også med en friksjonsmatte i gummi og en fot som gjør at man kan sette kameraet under frontrute på dashbordet. Det fungerer på jevn kjørebane, men ikke på humpete skogsveier. Fordelen er at det er lett å ta med kameraet inn. Strømtilførselen skjer via en lang kabel fra 12 volt-kontakten i bilen. Den som tidligere ble kalt sigarettenner.

Grensesnittet på kameraet og skjermen er utrolig enkelt og selvforklarende via syv små knapper på toppen av skjermen. Med dem kan du skru skjermen av og på, snu bildet rundt og tilpasse det til måten du monterer skjermen. Du kan også velge om du vil se bildet i farger eller sorthvitt og du kan justere lysstyrke og kontrast

Skjermen er på 22,3 x 8,4 cm, altså omtrent som et litt stort ryggespeil når man tar med rammen. Den er basert på et 1080P IPS-panel som gjøre at det ikke taper lysstyrke og kontrast når du betrakter det fra en vinkel.

Ut i nattemørket

Det ble veldig klart, fra første øyeblikk, at kameraet så bedre enn øyet selv på veier med gatebelysning. Flere detaljer i mørke områder langs veien kom til syne. Kameraet fanget opp det som skjedde rett fram i en bredde på 36 grader.

Det hjelper selvfølgelig å kunne gløtte på bildet under slike forhold også. Spesielt hvis veibelysningen er så som så og bilens egne lys ikke strekker til. Men kameraet kom virkelig til sin rett da vi kjørte inn på en ikke belyst skogsvei. Det må legges til at vi kjørte i en Buddy, som vi elsker, men som knapt kan sies å ha spesielt gode lys. Da kom kameraet virkelig til sin rett. Det var som noen hadde skrudd på sola igjen. I hvert fall kveldssola. Veien foran ble belyst nok av frontlysene til at kameraet hadde nok å forsterke. Det var nesten ikke til å tro.

Regn og tåke

Kameraet kan vise utsikten fremover i regnvær og tåke påstår produsenten. I mangel av noen av delene har vi ikke fått testet det, men vi antar at kameraet, som fanger opp og prosesserer lys i det infrarøde området i tillegg til det synlige også gjør en anstendig jobb her.

Alternativer

Går du på nettet og leter finnes det andre kameraer som påstår at de er lysforsterkende. Også de som kombinerer et dashcam med lysforsterkning, og som er vesentlig billigere. Lanmodo er dyrt med en pris på 336 dollar fra Amazon. Det som er sikkert er at det gjør det det lover. Mer enn vi trodde faktisk da vi først så pressemeldingen.

For nattsyn i bilen er dette en 10-er, men med pris og et par andre minuspunkter så ender vi på en 8-er!

Pluss

Veldig lett å installere

Viser en mørk vei som om den var godt opplyst.

Viser veien opplyst mye lenger enn billyktene

Minus

Med litt programvare og et SD-kort kunne dette vært et dashcam også.

Skjermen rister litt på dårlig vei.

Må kjøpes på nettet fra utlandet