NITO-medlemmer misfornøyde med skatt på diettpenger

Folk som reiser i forbindelse med jobben og legger ut for kost og losji, får disse pengene tilbakebetalt fra arbeidsgiver. En del av dette beløpet er skattefritt, resten må du betale skatt av.

I fjorårets statsbudsjett ble det skattefrie beløpet lavere. Hvis du reiser innenlands uten overnatting, for eksempel, er grensen for skattefri mat på rundt 400 kroner, som er 150 kroner lavere enn tidligere.

NITO har spurt sine medlemmer om hva de mener om det (se faktaramme). Blant de medlemmene som opplever at endringene angår dem, mener flertallet at det ikke er rimelig å betale skatt på diett.

Rundt 60 prosent av de som jobber i bedrifter som bruker statens reiseregulativ, mener at skatt på udokumenterte utlegg er urimelig.

NITO-president Trond Markussen er skuffet over årets budsjett. – Vi er skuffet over at regjeringen viderefører skatt på diett. Vi mener dette er en urimelig skattelegging, sier Markussen. Han mener det har medført en skatteskjerpelse for NITO-medlemmer som reiser for å gjøre jobben sin. – Flertallet av medlemmene kjenner seg heller ikke igjen i påstanden om at mange får utbetalt mer enn kostnadene de faktisk har til diett. Les også Mener medlemmer får utgifter ved å reise

Om NITOs undersøkelse Undersøkelsen ble gjennomført blant et utvalg av NITOs medlemmer i september. Det var 1277 som svarte. 75 prosent av disse svarte at de reiser i forbindelse med jobb. Av disse igjen svarte 83 prosent at de får kompensert diettutlegg, hvorav 73 prosent benytter statens satser. 586 respondenter svarte dermed på spørsmålet om de opplever skatten som rimelig eller urimelig.

Ifølge Markussen opplever NITO-medlemmer at arbeidsgiver går ned på det nye og lavere skattefrie beløpet for å slippe ekstraarbeidet skatt på diett fører med seg.

– Da kommer du ned på et nivå som gjør at enkelte ikke får dekket de reelle kostnadene. Da får man utlegg med reise, sier Markussen.

En annen løsning er å avtale med arbeidsgiver hvor mye du kan spise for, ta med deg regningen fra lunsjen hjem og fylle ut en reiseregning.

– Byråkrati kalles det. Vi trodde at målet var å gjøre det enkelt for bedriften og for ansatte, sier Markussen.