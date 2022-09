Nito kaller seg i en pressemelding for den foretrukne fagforeningen for ingeniører og teknologer. De siste fem årene har medlemsmassen økt med 15 prosent.

– Dette er en milepæl. Vi befester vår rolle som den foretrukne organisasjonen for de med master, bachelor og høyere grad. Å forvalte tilliten til mer enn 100.000 ingeniører og teknologer gjør vi med stolthet, sier president Trond Markussen i Nito.

Alle som har bachelorgrad, mastergrad eller høyere utdanning med minimum 60 studiepoeng i teknologiske fag kan bli medlem av Nito, med noen tillegg.

Tekna er i utgangspunktet bare en medlemsorganisasjon for teknologer med mastergrad.

– Norsk næringsliv vil i årene som kommer ha et stort behov for flere teknologer og ingeniører. Nito skal være en forkjemper for et kompetanseløft og sikre at kompetansekrisen vi opplever, ikke blir vedvarende, sier han.

Markussen skryter også av jobben de tillitsvalgte i Nito gjør. De har nå over 1450 bedriftsgrupper og mer enn 4000 tillitsvalgte.

Tekna-presidenten gratulerer

Tekna har passert 97.000 medlemmer med mastergrad eller mer og opplyser at de blant landets raskest voksende fagforeninger.

Lars Olav Grøvik er president i Tekna. Foto: Sverre Chr. Jarild

Tekna-president Lars Olav Grøvik mener det er bra at flere arbeidstakere organiserer seg.

– Gratulerer til Nito med 100.000 medlemmer, skriver Grøvik i en e-post.

Han er glad for at fagforeningene i Norge styrkes.

– Det er viktig at faglige og politiske problemstillinger knyttet til teknologi og realfag løftes opp, og i dette arbeidet har vi ofte felles interesse med Nito, skriver Grøvik.

For ordens skyld: Tekna og Nito er eiere av Teknisk Ukeblad Media.