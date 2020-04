Nissan, Renault og Mitsubishi skal utvikle og lansere fire typer elbiler sammen

Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen skal utvikle elbiler sammen. En ny plan for samarbeidet skal utformes neste måned.

Dette ifølge den japanske avisen Yomiuri Shimbun, som skal ha fått tilgang til en skisse av planene.

Renault, Nissan og Mitsubishi har hatt et samarbeid lenge, og de to første hadde felles styreledelse under Carlos Ghosn som ble arrestert i Japan og senere hadde en spektakulær flukt til Libanon.

Første generasjon Renault Zoe og Nissan Leaf. Bilde: Renault/Nissan

Allerede i 2016 ble det klart at Renault og Nissan planla å utvikle en felles elbilplattform til fremtidige biler, men dagens Nissan Leaf og Renault Zoe er fremdeles fjerne slektninger. De nyeste utgavene av bilene bygger fortsatt på samme plattform som de første utgavene, og er i realiteten oppdaterte varianter.

Elbiler i fire segmenter

Hvordan det går med den felles plattformen det var tale om i 2016 vites ikke, men skal vi tro Yomiuri Shimbun ligger det nå an til at alle tre alliansepartnere går inn for å utvikle og lansere flere elbiler på kort sikt.

Via felles utvikling skal de komme med elbiler i fire segmenter; minibiler, kompaktbiler, og store og små SUV-er. Dette skal være klart senest 2023, ifølge avisen.

Både chassis, motorer og batterier skal være felles mellom bilmerkene.

De skal også i fellesskap utvikle teknologi for å gjøre bilene selvkjørende. I første omgang betyr det at Nissans teknologi, kjent under navnet Nissan Propilot, skal installeres i Renaults biler. Teknologien brukes allerede av Mitsubishi.

Bilfabrikantene ønsker dessuten å åpne sine fabrikker for hverandre. I Sør-Amerika og Russland er planen at de skal produsere hverandres biler. Dette skal øke produksjonseffektiviteten.

De planlegger også å dele på logistikk- og lagerkapasitet.

Økonomiske nedgangstider gir lavere etterspørsel etter nye biler. Håpet er at en styrket allianse skal gjøre hver og en bedre rustet til å møte problemene i kjølvannet av koronaviruset.