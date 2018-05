Nissan dumper dieselmotoren

Nissan kommer til å kutte ut salget av personbiler med dieselmotor i Europa. Og med det trekker de bilene ut av det største markedet for dieselmotorer.

Endringen vil skje gradvis, ved at nye modeller ikke vil lanseres som dieselalternativer, skriver Handelsblatt.

Dermed blir Nissan den tredje japanske bilprodusenten som dropper dieselmotoren i Europa, etter at Toyota og Subaru allerede har varslet det samme.

Elektrifiserte modeller, fra hybrider til elbiler, skal overta plassen til Nissans dieselbiler i vårt market. Flere av Nissans mest solgte modeller, som Qashqai, selges i dieselutgaver i dag.

Dieselsalget stuper

Dieselbiler har vært viktig i Europa, men salget av bilene har stupt lenge. Det skyldes snakk om forbud mot dieselbiler i byer etter at det har blitt avdekket at bilene slipper ut mer NOx enn tillatt.

Fra Nissans utstilling på bilmessen i Genève, og konseptbilen IMx Kuro. Foto: Marius Valle

Reduksjon i salget av dieselbiler er en hodepine for europeiske bilprodusenter som har satset stort på dieselmotorer og investert store summer i teknologien. I Japan har dieselbiler en forsvinnende liten andel av markedet.

Problemet for bilprodusentene er at kommende utslippskrav er knyttet til CO2-utslipp. Dieselmotoren har lavere forbruk og dermed mindre CO2-utslipp enn bensinmotoren.

CO2-trøbbel

Når europeiske bilkjøpere velger bensin, blir resultatet at det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra bilene øker. Ifølge en rapport fra Jato Dynamics økte utslippet fra alle de store bilmerkene i Europa i 2017 på grunn av dette.

Om de ikke klarer et snittutslipp på under 95 gram CO2 per kilometer innen 2021, venter store bøter.

Samtidig må bilprodusentene holde seg innenfor et utslippkrav for NOx. I 2020 settes grensen til 120 milligram NOx per kilometer. Tester har vist at utslippet i dag ligger langt over denne grensen.

Bosch annonserte nylig at de har funnet løsningen, som gjør at dieselbiler kan få et utslipp som er en tidel av grensen. Den skal være enkel å implementere. Om det fremdeles er mulig å redde dieselmotorens rykte er imidlertid for tidlig å si.

Japanerne styrer unna

De japanske bilprodusentene ser ut til å velge å bare styre unna først som sist. Elektrifisering kan gi CO2- og NOx-utslipp som ligger under grensen. Nissan har særlig satset på elbiler, og Leaf er en av Norges mest solgte biler.

Illustrasjon: Nissan

De har også hybridteknologien E-Power, som er en seriehybridteknologi. Denne skal introduseres på en rekke nye biler i Europa.

Med dette systemet brukes forbrenningsmotoren utelukkende til å forsyne et batteri med strøm. Dermed kan motoren til enhver tid gå på det mest effektive turtallet for å sikre lavest utslipp.

E-Power-modeller er ifølge Handelsblatt allerede svært populære i Japan, hvor to tredeler av alle Nissan Note selges med denne drivlinjen. Forbruket til Nissan Note skal ligge på under 0,4 liter bensin per mil. Det spekuleres i at flere av Nissans mest populære modeller snart blir tilgjengelig med det samme.

Nissan er blant verdens største produsenter av ladbare biler, og planlegger å lansere åtte nye elbiler innen utgangen av 2022.

Stort sett alle store europeiske bilprodusenter har planer om å selge elbiler og hybrider, men ingen har så langt varslet at de skal slutte med dieselmotor.