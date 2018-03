Første tyske by varslet dieselforbud få timer etter dom

Hamburg har som den første byen reagert på tirsdagens tyske dom, som tillater tyske byer å innføre forbudssoner for dieselbiler. Dommen ved den øverste tyske forvaltningsdomstolen ventes å ramme landets bilprodusenter hardt.

I Tysklands nest største by var de lokale myndighetene forberedte da forvaltningsdomstolen i Leipzig tirsdag avsa dom i den omstridte saken om forbud mot dieselbiler.

Få timer etter dommen, som tillater tyske byer å innføre forbudssoner for de mest forurensende dieselbilene, kunne flere tyske medier melde om at Hamburg allerede fra april vil forby kjøring på en rekke veistrekninger for biler som ikke lever opp til EUs siste miljønormer, Euro 6.

«Dieselrestriksjonene i Hamburg blir sannsynligvis de første på landsplan. Vi kan bestille skiltene i dag, og ha de første på plass innen få uker,» uttaler Jens Kerstan, som er sjef for byens miljøforvaltning, til Süddeutsche Zeitung.

Lokale beboere og gjestene deres, samt ambulanser, avfallsbiler og transportkjøretøy blir unntatt fra restriksjonene.

Danner presedens

Gårsdagens dom omhandlet konkret hvorvidt de tyske storbyene Düsseldorf og Stuttgart – hjemsted for både Mercedes-Benz og Porsche – lovlig kan innføre restriksjoner på biltrafikken som et verktøy for å minske luftforurensningen.

Saken har havnet hos forbundsforvaltningsdomstolen, som er Tysklands øverste administrative domstol, etter at miljøorganisasjonen Deutsche Umwelthilfe (DUH) i kjølvannet av Volkswagens skandale om utslippssvindel i 2015, innledet en rettssak mot de to byene, som er blant Tysklands mest forurensede, for ikke å reagere tilstrekkelig på sine høye nivåer av luftforurensning.

Dommen pålegger ikke de to byene å innføre restriksjoner for dieselbiler, men i praksis finnes det ingen alternativer hvis forurensningsnivået ikke skal fortsette å være over EUs grenseverdier for NOx. Dette er et problem som de to byene ifølge det tyske miljødirektoratet Umweltbundesamt (UBA) deler med opp mot 70 andre tyske byer.

Det er snakk om en presedensdom, så saken ventes å få betydning for samtlige av de tyske byene med luftforurensning som overskrider EUs grenseverdier. Saken har derfor fra starten av vært gjenstand for stor mediedekning i det bilproduserende landet, hvor dommen ventes å få stor betydning for salget av dieselbiler. Den tyske bilindustrien utgjør en sentral del av den tyske økonomien, og bare omkring seks millioner av de i alt 15 millioner dieselbilene i landet lever opp til kravene i Euro 6-normene.

Opp til de enkelte byene

Den tyske regjeringen har avvist å innføre nasjonale miljøkrav til dieselbiler, så alle restriksjonene på området må innføres av lokale myndigheter. Dommer Andreas Korbmacher vurderte i sin domsavsigelse at det ikke er behov for ensartet føderal regulering, noe som altså baner veien for kjøreforbud i individuelle tyske byer.

«Vi er vitner til et nederlag for den tyske regjeringen, som har valgt å stille seg på bilprodusentenes side,» uttalte Jürgen Resch, som er formann for DUH til The Telegraph, etter gårsdagens dom.

I andre europeiske storbyer som Paris, Athen og Madrid, planlegger man å forby dieselbiler fra 2025.

I Frankrike vil den nye Crit’Air-miljømerkeordningen for kjøretøy sannsynligvis også føre til at en firedel av landets 96 regioner snart blir omfattet av kjøreforbud for de mest forurensende bilene. I Danmark har overborgemester Frank Jensen meldt at han vil forby dieselbiler i en miljøsone i København fra 2019.

Artikkelen ble først publisert i Ingeniøren.dk