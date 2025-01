Biden mener at oppkjøpet til en verdi av 14,9 milliarder dollar utgjør en nasjonal sikkerhetstrussel.

Selskapene hevder derimot at stansen er utelukkende av politiske grunner. De mener at Biden har «ignorert amerikansk lovgivning for å vinne støtte hos amerikanske fagforeninger og for å støtte opp rundt sin egen politiske agenda».

– Det er sjokkerende og svært bekymringsfullt at amerikanske myndigheter avviser en konkurransevennlig transaksjon som avanserer amerikanske interesser, og behandler en alliert nasjon som Japan, på denne måten, skrev Nippon Steel og U.S. Steel i en felles uttalelse fredag.

Ikke bare selskapene har vært skarpe i kritikken av den avtroppende amerikanske presidenten. I Japan, hvor Nippon Steel kommer fra, har statsminister Shigeru Ishiba advart om at oppkjøpsnekten kan påvirke fremtidige investeringer.

Selskapene ber domstolen beordre en ny vurdering av oppkjøpet fra komiteen for utenlandske investeringer i USA (CFIUS), fordi de mener den forrige gjennomgangen av oppkjøpet «manglet integritet».