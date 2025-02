Ifølge nyhetsbyrået AP har selskapet informert myndighetene i byen Newnan om at de ikke kommer til å bygge anlegget, som ville ha gitt arbeid til over 700 personer.

Beløpet som Freyr ønsket å bygge anlegget for, tilsvarer nærmere 30 milliarder kroner.

Da planene ble kunngjort i 2023, ble det omtalt som verdens nest største batterifabrikk. Det skulle dreie seg om batterier for lagring av strøm fra fornybare energikilder for senere bruk.

Heller solceller

Selskapet opplyser at de nå isteden retter sin oppmerksomhet mot en solcellefabrikk i Texas, som de nylig kjøpte fra kinesiske Trina Solar for 340 millioner dollar.

Myndighetene i delstaten Georgia opplyser at de har gitt tilskudd på 7 millioner dollar til Freyrs kjøp av en tomt i Newnan, som ligger omtrent 55 kilometer sørvest for Atlanta. En talsperson opplyser at delstaten og selskapet samarbeider for å sikre at pengene blir tilbakebetalt raskt.

Ifølge AP kan det også hende at Freyr skylder penger til Coweta fylke, der Newnan ligger.

Ville satse i Rana

Freyr har også fått mye omtale i Norge. Selskapet planla opprinnelig å bygge en batterifabrikk for 40 milliarder kroner i Mo i Rana i Nordland, med potensielt opptil 1500 arbeidsplasser.

På et tidspunkt var det over 60 fast ansatte ved anlegget.

– Vi er i dag fire stykker som jobber for Freyr i Mo i Rana og bidrar til den europeiske porteføljen og noe støtte til den amerikanske, sa Hilde Rønningsen, direktør for eksterne relasjoner, til Rana Blad i forrige måned.

NRK meldte i november 2023 at Freyr hadde investert fire milliarder kroner i Rana siden planene ble lansert i 2019. Daværende næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) opplyste at staten hadde bidratt med 190 millioner kroner.

Batterifabrikken til Freyr Battery – Giga Arctic i Mo Industripark, ble lagt i dvale høsten 2023. Da var 86.000 kvadratmeter av planlagte 146.000 kvadratmeter ferdig oppført før videre utbygging ble satt på vent. Foto: Arash A. Nejad