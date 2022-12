Skøyen, Oslo: Energisituasjonen er stadig langt framme i nyhetsbildet. På trikken på vei til Elvias oslokontor rekker vi et sveip innom mobilen og får med oss at svenskene maner til strømrasjonering, at utbyggingen av bærekraftige energikilder eskalerer i Europa og at Norge styrer mot kraftunderskudd i 2027.