Nesten tre av ti får avslag på koronastøtten: Økt press for å skrote egenandel

Én milliard kroner. Det er den anslåtte kostnaden hvis egenandelen på 10.000 kroner skal fjernes i kontantstøtteordningen som er innført for å kompensere bedrifter som har opplevd fall i omsetningen på grunn av tiltakene for å slå ned koronaviruset.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er likevel ikke i tvil om at egenandelen må skrotes.

– Det er 100.000 bedrifter som har mellom én og fire ansatte, påpeker Vedum.

Han trekker fram lastebileiere, drosjesjåfører, små butikker og turistbedrifter som eksempler.

– Når egenandelen blir så høy som her, er det mange av de små bedriftene som ikke får noen nytte av ordningen, sier Vedum til NTB.

– For mange faller utenfor

Også SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes påpeker at små bedrifter faller utenfor dagens ordning.

– Det vil koste enda mer å la være. Det er bred enighet om at det lønner seg for samfunnet med kompensasjon, men så har man satt en kunstig grense for de minste, sier han til NTB.

Fylkesnes vil også fjerne den nedre grensen for å få utbetalt støtte, som i dag er på 5.000 kroner.

Nye signaler fra Ap

Da krisepakken ble behandlet i Stortinget, fikk Sp bare støtte fra SV og Rødt for sitt forslag om å skrote egenandelen.

Men Arbeiderpartiet varslet fredag at partiet vil be regjeringen om å revurdere egenandelen før neste runde med utbetalinger. Det samme gjelder minstebeløpet på 5.000 kroner for støtte.

Aps næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland foreslår å sette egenandelen som en prosentsats eller promillesats av de løpende faste kostnadene i stedet, opp til et tak.

– Jeg syns det er rettferdig med en egenandel, men den må være forholdsmessig, sier han.

Frp på vippen

Fremskrittspartiet stemte mot forslaget om å skrote egenandelen da krisepakken ble behandlet i Stortinget.

– Nå vil vi først se hvordan denne støtteordningen slår ut for bedriftene før vi gjør en ny vurdering, sier partiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug til NTB.

– Det viktigste da vi vedtok ordningen, var å få raskest mulig på plass ordningen som skal hjelpe bedrifter som står i fare for å gå over ende i denne vanskelige tiden.

Mange avslag

Næringsminister Iselin Nybø (V) minner på sin side om at egenandelen er der av en grunn.

– Det kan ikke lønne seg å ha stengt. Vi må stimulere til aktivitet. Og vi må også stimulere til å få ned kostnadene. Så det har vært en avveining, sier hun.

Kompensasjonsordningen er ment å dekke løpende faste kostnader for bedrifter som har opplevd å miste betydelige inntekter på grunn av de drastiske tiltakene for å stoppe spredningen av koronaviruset. Finansminister Jan Tore Sanner (H) har anslått at ordningen vil koste 20 milliarder kroner i måneden.

Men ferske tall viser ifølge Dagens Næringsliv at nærmere 30 prosent av de nesten 15.000 bedriftene som har søkt om kontantstøtte for tiden med koronatiltak, har fått avslag.

NHO vil ha endringer

NHO var sammen med LO, Finans Norge og SMB Norge med på å utarbeide ordningen.

Men nå tar også NHO til orde for å fjerne egenandelen på 10.000 kroner.

NHO tar også til orde for flere andre endringer i ordningen, som i utgangspunktet har vært ment å gjelde ut mai.