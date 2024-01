I hvert fall 45 av de 55 store fiskeforedlingsbedriftene i Norge vil ha unntak fra rensekravene, viser en oversikt TU har fått fra Statsforvalterne (se listen lenger ned i saken).

Den beste renseteknologien kan være ulik fra anlegg til anlegg, men i mange tilfeller er det snakk om en kombinasjon av kjemisk og biologisk rensing for å fjerne partikler, nitrogen og fosfor før vannet slippes ut i sjøen. Renseanleggene kan koste mellom 30 og 100 millioner kroner per anlegg.

Fristen for kravene var i utgangspunktet fjerde desember i år, men ifølge Statsforvalterne tester kun ett av anleggene ut ny renseteknologi.

Mener rensingen er unødvendig

Pelagia er et av selskapene som har søkt om unntak fra kravene for flere av deres anlegg langs kysten. Selskapet bearbeider pelagisk fisk som sild og makrell, og direktør Egil Magne Haugstad sa tidligere denne måneden at kostnaden med renseteknologien ikke er problemet.

Problemet er at rensingen krever kjemikalier som kan forurense mer enn selve fiskeslammet som slippes ut i dag, mener han.

– Å bruke kjemikalier vil føre til at rester av disse kommer ut i naturen. Etter vår oppfatning er dette vel så negativt som å slippe ut veldig små rester av fisk slik vi gjør i dag, sa Haugstad tidligere denne måneden.

Direktør Robert Eriksson i organisasjonen Sjømatbedriftene vil jobbe for at kravene skal lempes på.

– Dette er en sak vi har jobbet mye med over tid. Vi mener Norge har lagt seg på en strengere praktisering av disse kravene enn EU selv, så dette er noe vi skal jobbe fremoverlent med, sa han tidligere i desember.

Kun anlegg med en produksjonskapasitet på over 75 tonn per dag har krav til å installere renseteknologien. Det gjelder disse anleggene:

Anlegg sted Unntak Vikomar Hustadvika søkt om unntak Pelagia Hareid søkt om unntak Fjordlaks Ålesund søkt om unntak Olav E. Fiskerstrand AS Sula søkt om unntak Romsdal Processing Molde usikkert om de er omfattet Vikenco Aukra søknad er på vei Mowi avd. Eggesbønes Processing Herøy søkt om unntak Fosnavaag Pelagic Herøy søkt om unntak Hofseth Aalesund AS, havnegata 11 Ålesund søkt om unntak Hofseth processing AS, Fjordgata 52 Ålesund søkt om unntak Hofseth International AS, Syvde Vanylven søkt om unntak Austevoll Laksepakkeri/ Lerøy Austevoll AS Storebø søkt om unntak Bremnes Seashore AS avd. produksjon Bremnes søkt om unntak Global Florø AS Florø søkt om unntak Gulen Fiskeforedling AS Ånneland Starter opp i 2025 Hardanger Fiskeforedling AS Bømlo søkt om tidsavgrenset disp. Martin E. Birknes Eftf. AS Byrknesøy kommer til å søke om unntak Pelagia Måløy Deknepollen søkt om unntak Sekkingstad AS Skogsvåg Prøver ut renseteknologi Slakteriet AS, Hesteneset Florø Avvikler i 2025 – søkt om unntak til da Slakteriet AS, Botnastranda Botnastranda søkt om unntak Slakteriet Brekke AS Brekke uavklart produksjonsform framover Sotra Fiskeindustri AS Glesvær kommer til å søke Viking Fjord AS Onarheim søkt om unntak Grieg Seafood Rogaland AS avd. Stjernelaks. Stavanger søkt om unntak Mowi avd. Industri (Ryfisk) Hjelmeland søkt om unntak Egersund Seafood Eigersund Forventer unntakssøknad Prima Seafood Eigersund Forventer unntakssøknad Alsvåg lakseslakteri Øksnes kommer til å søke Cermaq Norway AS avd. slakteri Steigen Steigen søkt om unntak Holmøy lakseslakteri Sortland søkt om unntak Lofoten Viking AS (Røstnesvåg Fiskeindustri AS), Værøy Værøy søkt om unntak MOWI avd. slakteri Herøy Herøy (Nordland) søkt om unntak Myre Fiskemottak AS Øksnes søkt om unntak Nordlaks Produkter Hadsel søkt om unntak Nova Sea AS Lurøy søkt om unntak Pelagia Lødingen Lødingen søkt om unntak Pelagia Træna Træna søkt om unntak Salten N950 – Lakseslakteri – Sørarnøy Gildeskål søkt om unntak SalMar AS Kverva – Innovamar søkt om unntak Lerøy Midt AS Jøsnøya søkt om unntak Kråkøy slakteri AS Kråkøy søkt om unntak Grøntvedt Pelagic AS Uthaug søkt om unntak Sinkaberg-Hansen Langneset ikke søkt om unntak MOWI ASA Ulvan søkt om unntak MOWI ASA Jøsnøya søkt om unntak NERGÅRD SILD AS Tromsø søkt om unntak Pelagia Tromsø Tromsø ikke søkt om unntak Lerøy Aurora Skjervøy søkt om unntak Arnøy laks Skjervøy ikke søkt om unntak Wilsgård fiskeoppdrett Senja ikke søkt om unntak Salmar AS AVD SLAKTERIANLEGG Senja søkt om unntak CERMAQ NORWAY AS AVD SLAKTERI RYPEFJORD Rypefjord søkt om unntak GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS AVD LAKSESLAKTERI Alta ikke søkt om unntak KIRKENES PROCESSING AS (LERØY) Kirkenes ikke søkt om unntak

Rensekravene er en del av EUs industriutslippsdirektiv, som for næringsmiddelindustrien ble innført i 2019 og hadde en fire års tilvenningsperiode. Denne tilvenningsperioden gikk ut fjerde desember 2023.

Kravene om å bruke beste teknologi innebærer også krav om grenseverdier for hvor mye utslipp av partikler, nitrogen og fosfor per liter utslippsvann anleggene kan ha. Fiskeindustrien slipper ut over ti ganger for mye av enkelte av stoffene.

Utslippene av nitrogen fra et typisk lakseslakteri ligger på om lag 10 tonn per år. Til sammenligning slipper et oppdrettsanlegg i sjø, som ikke er omfattet av kravene, ut 115 tonn nitrogen over en produksjonssyklus på ett og et halvt år.

– Et viktig formål med direktivet, i tillegg til å redusere forurensning, er å sikre like konkurransevilkår i Europa ved å bruke de beste tilgjengelige teknikker, skrev Miljødirektoratets pressevakt i en e-post til TU tidligere denne måneden.