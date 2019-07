Nesten 200 elektriske lastesykler får støtte i Oslo

Blant de 28 bedriftene som allerede har fått utbetalt støtte, er vinimportøren Mousey Wine, Oslo Murerne, Funky Fresh Food, Fersk Kosmetikk, Bravida Norge og Nortrade East.

Flere mindre firmaer har fått støtte til én lastesykkel, mens bedrifter som Bravida og Nortrade East har kunnet kjøpe henholdsvis fem og seks sykler.

De er tildelt opptil 10.000 kroner per sykkel. Byrådet har bevilget i alt 3 millioner kroner til formålet.

Støtteordningen er ifølge byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) ment å få fart på markedet for elektriske lastesykler. Tanken er at de skal brukes til mindre vareleveranser og nyttetransporter rundt omkring i Oslo.

I søknadene viser bedriftene blant annet til at de vil bruke lastesyklene til å erstatte elbiler og drosjeturer.

Støtteordningen omfatter både større bedrifter og enkeltmannsforetak, men ikke privatpersoner. Hver bedrift kan få støtte til opptil ti lastesykler. Det eneste selskapet som til nå har fått maksbeløpet på 100.000 kroner, er Koller Transport.