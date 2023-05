I en tid hvor alle skal kutte klimagassutslipp og etterspørselen etter grønne elektroner har skutt i været både her til lands og i resten av verden, klarer man simpelthen ikke å gjøre mer av alt raskt nok. For å sikre et energisystem i balanse behøves også teknologier og smarte løsninger som gjør at vi kan tillate en stor andel uregulerbar kraft fra sol og vind inn på strømnettet.