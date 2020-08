Neptune Energy med oljefunn i Nordsjøen

Neptune Energy melder tirsdag morgen at de har gjort et oljefunn i Nordsjøen, i brønnen med navn Dugong.

Funnet skal være det største så langt i år, og inneholder mellom 40 og 120 millioner fat olje.

– Dette er et betydelig og strategisk viktig funn for Neptune Energy. Dugong-funnet kan åpne for flere interessante muligheter i omkringliggende lisenser, og har potensialet til å bli et nytt kjerneområde for Neptune Energy i Norge, sier administrerende direktør i Neptune Energy Norge, Odin Estensen i en melding.

Nær infrastruktur

Dugong-funnet har i tillegg redusert usikkerheten i nærliggende prospekt i samme lisens, beregnet av Neptune til 33 millioner fat oljeekvivalenter. Dette øker Neptunes estimat for det totale ressurspotensialet for lisensen til hele 153 millioner fat oljeekvivalenter.

Dugong ligger 158 kilometer vest for Florø, nær eksisterende infrastruktur og med en vanndybde på 330 meter. Dugong-prospektet består av to reservoarer som ligger på mellom 3250 – 3500 meter under havflaten.

– Funnet gir ny og verdifull forståelse av undergrunnen i denne delen av Tampen-området. Jeg er svært fornøyd med å se at letemodellen, utviklet sammen med våre partnere, har vist seg å være vellykket. Nå fortsetter arbeidet med å analysere funnet, og vurdere mulige utbyggingsløsninger, sier Neptune Energys letedirektør i Norge, Steinar Meland, i meldingen.

Oljedirektoratet har foreløpig ikke bekreftet funnet.

Dette er de første letebrønnene i utvinningstillatelse PL 882. Lisensen ble tildelt i 2017.

Dugong ble boret av Deepsea Yantai, en ny halvt nedsenkbar rigg, eid av CIMC og drevet av Odfjell Drilling. Brønnen blir plugget og forlatt permanent.