– Neppe førerløse privatbiler om ti år

– Det er ikke lenge til 2030. Jeg tror ikke det kommer til å være veldig annerledes i forhold til i dag, sier Niels Buus Kristensen.

Når den danske transportøkonomen ikke prøver å se inn i fremtiden på oppdrag fra tu.no, er han forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI), og medlem av det danske klimarådet. Han har også deltatt i et norsk ekspertutvalg som regjeringen har satt ned for å analysere hvordan vi skal rigge oss i møtet med en høyteknologisk trafikal fremtid.

Niels Buus Kristensen er forskningsleder ved TØI. Foto: TØI/Klimaraadet.dk

Halvering av CO2-utslipp

– I Norge vil vi se flere elbiler enn i dag, men hvor mange det kommer i høy grad an på politikken som blir ført. Norges klimapolitikk er blant annet basert på innføring av flere elbiler. Elbilen vil ha en stor innvirkning på miljøet, sier Kristensen.

Han viser til publikasjonen «Framskriving av kjøretøyparken i samsvar med nasjonalbudsjettet 2019», som TØI-kollega Lasse Fridstrøm har utarbeidet.

– Ifølge Nasjonal Transportplan 2018-2029 skal alle nye biler i 2025 være nullutslipp, hvilket for det meste vil si elektriske. I rapporten er det estimert at utslippene fra den samlede personbiltrafikken da blir mer enn halvert i forhold til dagens nivå. Det er et stort steg fram, da det meste av CO2-utslippene fra transport i Norge i dag først og fremst er fra personbilene, sier Kristensen.

Fortsatt egne biler

– I hvor stor grad kommer vi til å eie vår egen bil?

– Det kommer an på en lang rekke forutsetninger, ikke minst vil politiske reguleringer ha stor betydning, sier han.

– Vil vi fortsatt at parkerte biler skal ta opp mye plass i byen, eller skal det være dyrere med gateparkering også for dem som bor i byen? Det kan i så fall åpne for langt flere delebiler i byene - mange bileiere i større byer bruker ikke bilen daglig, og vil da kanskje tenke at det går greit med delebil. Da kan vi bruke en del av plassen til å gjøre byen til et bedre sted å bo, sier Kristensen.

Han sier at i mindre byer og tettsteder bruker folk bilen stort sett hver dag.

– Her må det forventes at det fortsatt vil være mest lønnsomt å eie sin egen bil, sier TØI-forskeren.

Neppe førerløse privatbiler

– Hva med selvkjørende biler, vil de være et vanlig syn i 2030?

– Jeg tror private førerløse biler er lenger inn i fremtiden. Men førerløse drosjer kan kanskje være en realitet innen den tid, sier Niels Buus Kristensen.

– Utvikling av førerløse drosjer er godt i gang, spesielt i USA. Waymo, som er en del av Google-familien, er kommet lengst i å utvikle førerløse drosjer. Men om disse kommer til Norge før 2030 er usikkert, sier han.

– Et poeng med førerløse taxier er at kostnaden går ned. Det meste av kostnaden er lønn til sjåføren. Går kostnaden ned, kan det bli mer attraktivt å kjøre drosje enn å ha egen bil, for dem som ikke trenger bilen hver dag.

Kristensen sier at ulempen ved dagens bildeleløsninger er at man må finne og hente bilen, noe man slipper hvis man eier egen bil.

– Men billige, førerløse drosjer vil kunne bestilles med mobilen og hente deg presis der du er og sette deg av der du skal uten at du må bry deg om parkering, fylling av drivstoff og annet vedlikehold.

– De fleste vil eie egen bil

Han tror at mye av diskusjonen rundt førerløse biler vil være om det likevel kommer til å ha egen bil i husstanden.

– Da kan flere i husstanden bruke bilen, det blir en høyere utnyttelse, som igjen gjør det mer attraktivt enn en kollektiv løsning. Jeg tror at de fleste vil eie sin egen bil, ikke minst utenfor byene, sier Kristensen.

– Vil førerløse biler redusere køene og gi færre ulykker?

– Færre ulykker? Antagelig ja, i høy grad. Men når det gjelder å redusere køene er svaret snarere tvert imot. Selvkjørende biler forventes å ikke redusere trengselen. Når bilen blir førerløs og kjører rundt, så blir det enda mer trafikk, og det vil bli økt behov for regulering, sier Kristensen.

– Men førerløse drosjer kan bli en del av kollektivløsningen utenfor byene, der det ikke er spesielt godt kollektivtilbud og få passasjerer, sier forskningsleder Niels Buus Kristensen ved Transportøkonomisk Institutt.