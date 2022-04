Elektrifiseringen på landeveien går i imponerende tempo. Langt de fleste biler som selges er nå elektriske. Verre er det til sjøs. Fossilmotoren dominerer fortsatt på bøljan blå. Sommeren 2021 ble ingen elbåtsommer. Det blir neppe elbåtsommer i år heller.

Når det er sagt, er det mye som skjer innen elektrifisering av maritim sektor. Også innen fritidsbåtsegmentet. Mange norske bedrifter og initiativ ligger langt fremme i løypa og er godt posisjonert når det blir elektroner og ikke fossile molekyler som sørger for fremdriften.

Derfor går det så tregt

Men hvorfor går det så tregt? For biler er det ingen vei tilbake. Selv ihuga petroleumshoder har nå innsett at elbilen er fossilbilen overlegen. Norske bilimportører legger om i rekordfart ettersom deres internasjonale produsenter i økende tempo plasserer fossilmotoren på museum.

Slik er det ikke i båtbransjen. Riktignok er totakteren historie etter at Evinrude opphørte som motormerke. Internasjonalt er derimot fossilmotoren under rivende utvikling. Senest illustrert ved fjorårslanseringen fra Mercury Motors av en 600 hk V12-motor. Bilder fra Miami Boat Show tidligere i år forteller at det henges stadig flere fossile hestekrefter i hekken på stadig større raske båter.

Sjøen suger energi

Den store forskjellen mellom elektrifiseringen til lands og til sjøs er det enorme gapet i energibehov mellom det å trille med gummihjul mot luftmotstanden langs landeveien fremfor å presse et båtskrog gjennom vann. Når en fossil SUV klarer seg godt under en liter pr. mil på landeveien, vil en familiecruiser på 24 til 28 fot i marsjfart med 250 til 350 hk på hekken bruke fra fem til ti ganger mer drivstoff pr. lengdeenhet. Dagens elektriske løsninger har rett og slett ikke kommet langt nok til å håndtere det store energibehovet som skal til for å erstatte hydrokarbontørste marine stempelmotorer.

Elektrifiseringen av fritidsflåten har fortsatt betydelige utfordringer som må løses før de kan matche dagens fossile båtbruk. Batteriene er fortsatt både for tunge og for kostbare. Og dagens hurtiggående skrogtyper suger for mye energi til at dagens batterielektriske løsninger gjør susen. Og de få (spesielt gjelder dette de hurtiggående løsningene) som finnes, er for kostbare til å bety noe for volumet av fritidsflåten.

En temmelig giftig miks av utfordringer, altså. Da er det ikke rart at nybåtsalget fortsatt domineres av fossile løsninger. Antall elbåter solgt i det norske markedet er ennå på promillenivå.

Færre elbåtfordeler

Til tross for at situasjonen kan virke litt motløs, er fremtiden gitt. Den blir elektrisk også på sjøen. Det vil bare ikke skje så raskt som det gjorde på landeveien. Oppgaven med å få teknologien på plass til en riktig pris er større enn for bilindustrien. Båtindustrien er mindre – og spredd på langt flere aktører – enn den volumintensive bilindustrien.

Ei heller har politikere og myndigheter brydd seg like mye med båter som de gjorde med biler. Ikke har de samme muligheter for gulrøtter heller. Elbilene fikk en spektakulær prisfordel da både engangsavgiften og merverdiavgiften forsvant. I tillegg til fordeler med bompasseringer og kollektivfelt.

På båtsiden kan man selvfølgelig gjøre noe med merverdiavgiften. Men det monner ikke like mye. Da er det nok mer sannsynlig med pisk, noe mange fritidsbåteiere allerede føler på når de ankommer marinaen for å fylle tanken(e).

Innovatørene viser vei

Den grunnleggende optimismen kommer likevel fra det store antallet innovatører som satser på en elektrisk fremtid i skjærgården. Norske selskaper som Evoy (komplett elektrifisering av båter), Seadrive (motor, propell og ror i samme enhet), GreenWaves (produserer komplette elbåter), Freepower (båten som kjører på solenergi), Silent Sea (elektrifiserer båter), Kruser (delingstjeneste for elbåter), Lift Ocean (skrogdesign med foiler), SES-X (skrogdesign med «luftpute»), Canal Boats Telemark (utleie av ferie-elbåter), Hyrex (produserer hydrogen-elektrisk båt) og flere andre aktører sørger for å introdusere nye og spennende løsninger fremover.

I tillegg kommer den betydelige innsatsen og ambisjonene fra internasjonale leverandører som X Shore og Candela, for ikke å glemme de store maritime aktørene og batteriprodusentene.

Joda, fremtiden blir elektrisk, også til sjøs. Også den fossile båtmotoren vil dø. Selv om det vil ta lengre tid enn mange av oss håper på.