I juni 2019 eksploderte en Uno-X-stasjon med hydrogen i Sandvika utenfor Oslo.

Det var det norske selskapet Nel som leverte og monterte utstyret på stasjonen. I februar 2021 utstedte Oslo politidistrikt bøter på til sammen 25 millioner kroner til av Nels datterselskaper.

Nå er bøtene betydelig redusert til henholdsvis én million til Nel og 500.000 kroner til en enheten som tidligere var delvis eid av Nel. Til sammen må Nel ut med cirka 1,2 millioner kroner.

Dermed kan de pynte årsresultatet med en reversering av om lag 18,8 millioner kroner.

Bolter ble skrudd til for svakt

Årsaken til eksplosjonen var at en plugg i en av tankene ble montert feil, så hydrogen lakk ut i luften og dannet en sky som til slutt eksploderte. Hydrogenlekkasjen varte i 2,5 timer før det eksploderte.

Det har også kommet frem at to bolter ble skrudd til for svakt og at det ble ikke målt dreiemoment under monteringen.

Partene har vært enige om at årsaken til eksplosjonen var menneskelig feil, men Nel har hele tiden ment at de ikke hadde ansvar i saken.

I 2020 ble det varslet rettsak mellom Nel og deres forsikringsselskap, og forsikringsselskapet IF som forsikret Kjørboparken AS som eier eiendommene og tomten ved fyllestasjonen.

Året etter ble rettssaken avlyst, da partene inngikk et forlik utenfor rettssalen.