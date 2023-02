Nektes forsikring for selvbygget elektrisk rullebrett

Ifølge Peer Gynt står Vårherre som garantist for at selvgjort er velgjort, i «Et dramatisk Digt» fra 1874. For Elias Eritsland hjelper det lite, for forsikringsselskapene er slett ikke enige, verken med Peer Gynt eller Vårherre. De vil ikke la ham tegne ansvarsforsikring på sitt selvbygde elektriske rullebrett.