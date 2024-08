Nei til gruve i reindriftsområde

Gruveselskapet SMA Nordland har søkt om å få utvinne dolomitt fra Kvitberget i Bodø kommune, men har fått nei.

Dolomitt består av kalsium og magnesium.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) viser til at gruvevirksomheten vil ha betydelige negative konsekvenser for reindriften i området og føre til stenging av en viktig flyttelei for reinen, skriver NRK.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Revolusjonen i virtuelle møter starter med ny PC-teknologi

DMF skriver i avslaget at det ikke foreligger avtaler eller planer om avbøtende tiltak som reduserer negativ virkning i tilstrekkelig grad, og at en stenging av flytteleien er i strid med reindriftsloven.

Styreleder for SMA Nordland, Jan Normann Nilsen, sier til NRK at de ønsker å gjennomgå avslaget og klage til Næringsdepartementet. Han mener at avslaget gjør at man fortsatt vil være avhengig av å hente mineraler fra land som Kina, India og Canada.

Nilsen tror det er mulig å kombinere reindrift og gruvedrift. Det er reineier Per Thomas Kuhmunen uenig i. Han sier til NRK at avslaget er en fremgang for vern av reibeiteareal.