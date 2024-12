Hun er ny sjef i TU Media

Kristina Fritsvold Nilsen blir ny ansvarlig redaktør og daglig leder for Teknisk Ukeblad Media fra 1. mars 2025. Hun blir presentert for de ansatte på et allmøte torsdag morgen.

– Teknisk Ukeblad Media er et mediehus som lager seriøs journalistikk, om tema som mange er interessert i. Jeg er imponert over det arbeidet som gjøres, og det er noe jeg har lyst til å være med på, sier Nilsen.

Hun kommer fra Amedia, hvor hun de siste seks årene har vært

administrerende direktør i Romerikes Blad og regiondirektør for området

Romerike/Innlandet. Hun blir den første kvinnelige topplederen i TU Medias 170 år lange historie.

Blir heldigitalt

Teknisk Ukeblad ga i forrige uke ut sin aller siste papirutgave, og blir fra 2025 heldigitalt. TU Media har i dag 34.000 digitale abonnenter. Det foregår dessuten en omorganisering i organisasjonen, etter at ti ansatte har tatt sluttpakker.

Nilsen påpeker at hun liker å jobbe med endringsledelse.

– Jeg har jobbet i mediebransjen siden jeg var 15 år, og det har vært store endringer hele tiden. Det er noe av det som trigger meg. Jeg tror ikke mediebransjen er et sted for de som ikke liker endringer, sier hun.

Nilsen forklarer at hun har jobbet mye med overgangen fra papir til digitalt i Amedia de siste årene. Her er det mange aviser som nå går ned på antall papirutgaver, og hvor majoriteten av leserne nå er digitale.

– Så dette er tematikk jeg er vant til.

– Når det gjelder mediebruk, så er det et klart vannskille i alder. Det er nesten ingen under 50 som abonnerer på en papiravis lenger. Jeg har brukt mye tid på å sette meg inn i medievaner og målgruppedata. Det har folk i TU Media kompetanse om også, så det blir gøy å se hva vi kan få til sammen, sier hun.

Håper på godt samarbeid

Leder i redaksjonsklubben i TU Media, Håvard Fossen, påpeker at han har vært informert i den siste delen av ansettelsesprosessen.

– Det var gode kandidater og Kristina Fritsvold Nilsen ser ut til å være en svært kompetent leder.

Han understreker at TU Media har vært gjennom en utfordrende høst, som kulminerte med ti sluttpakker.

– Vi ønsker henne velkommen og håper på et godt samarbeid, for å skape både gode produkter til lesere og annonsører og et godt og trygt arbeidsmiljø for oss ansatte, sier Fossen.

Erfaring fra IT

Den kommende TU Media-sjefen er verken ingeniør eller IT-utvikler, men har bakgrunn fra media og journalistikk.

– Det er helt sikkert mange i selskapet som kan mer enn meg, og som har spisskompetanse jeg kan lære av, sier hun.

Hun trekker likevel frem erfaringer fra 10 år i teknologiselskapet Retriever.

– Da jeg startet det var det en liten gründerbedrift, og da jeg sluttet var vi markedsledende. Det var et digitalisert tilbud i et analogt marked. Der lærte jeg mye om teknologisk tankegang.

Nilsen starter i stillingen 1. mars neste år. Hun tror ikke leserne vil merke noen store endringer fra én dag til en annen.

– TU Media leverer kvalitetsjournalistikk, og arbeidet med det skal fortsette med uforminsket styrke. På sikt håper jeg at jeg kan bidra til vekst, effektivisering og enda bedre bruk av ressursene på en måte som styrker produktene, sier hun.

Ambisjonen er at TU og Digi skal fortsette å levere god journalistikk.

– Så må vi treffe enda bedre i yngre målgrupper og blant kvinner, ligge langt framme med bruk av visuelle virkemidler og levende bilder, og ikke minst å bli et lønnsomt mediehus, understreker Nilsen.

Analysesjef og journalist

Nilsen bor i Lørenskog sammen med mann, to barn og en jakthund.

I tillegg til Amedia, har hun tidligere jobbet som nordisk analysesjef og viseadministrerende direktør i Retriever Group. Hun har også jobbet som journalist i flere lokalavisredaksjoner, blant annet Varden og NRK Østfold.

Hun har en bachelor i journalistikk fra Mediehøgskolen Gimlekollen og en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI.